Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas koncertu w Miami, w ramach światowej trasy „Radical Optimism”, Dua Lipa zaskoczyła fanów, wykonując cover piosenki „One Last Time” Ariany Grande. Występ odbył się 27 września w Kaseya Center i spotkał się z ogromnym entuzjazmem publiczności.

Hołd dla lokalnych artystów

Dua Lipa ma zwyczaj wykonywania utworów związanych z miastem, w którym gra koncert. Tym razem wybór padł na hit Grande z albumu My Everything z 2014 roku. Wokalistka wykonała utwór w niższej tonacji, dopasowanej do swojego głosu, co nadało piosence świeże brzmienie.

Historia współpracy z Arianą Grande

W 2018 roku obie artystki nagrały wspólnie utwór zatytułowany „Bad To You”, który jednak nigdy nie doczekał się oficjalnej premiery – piosenka wyciekła do sieci, ale nie została dokończona z powodu napiętych grafików obu gwiazd. Dua Lipa przyznawała w wywiadach: „Uwielbiam Ari, uwielbiam wszystko, co robi. Po prostu czas nie był odpowiedni”.