CGM

Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Koljeny cover wykonany podczas trasy koncertowej

2025.09.29

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas koncertu w Miami, w ramach światowej trasy „Radical Optimism”, Dua Lipa zaskoczyła fanów, wykonując cover piosenki „One Last Time” Ariany Grande. Występ odbył się 27 września w Kaseya Center i spotkał się z ogromnym entuzjazmem publiczności.

Hołd dla lokalnych artystów

Dua Lipa ma zwyczaj wykonywania utworów związanych z miastem, w którym gra koncert. Tym razem wybór padł na hit Grande z albumu My Everything z 2014 roku. Wokalistka wykonała utwór w niższej tonacji, dopasowanej do swojego głosu, co nadało piosence świeże brzmienie.

Historia współpracy z Arianą Grande

W 2018 roku obie artystki nagrały wspólnie utwór zatytułowany „Bad To You”, który jednak nigdy nie doczekał się oficjalnej premiery – piosenka wyciekła do sieci, ale nie została dokończona z powodu napiętych grafików obu gwiazd. Dua Lipa przyznawała w wywiadach: „Uwielbiam Ari, uwielbiam wszystko, co robi. Po prostu czas nie był odpowiedni”.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Pop Tingz (@thepoptingz)

Goście specjalni na trasie Dua Lipy

Podczas obecnej trasy „Radical Optimism World Tour” wokalistce towarzyszyli już wyjątkowi artyści: Nile Rodgers (Le Freak), Chaka Khan (Ain’t Nobody), Jamiroquai (Virtual Insanity), Neil Finn (Don’t Dream It’s Over) czy Kevin Parker z Tame Impala (The Less I Know The Better). Każdy występ staje się więc niepowtarzalnym wydarzeniem.

Dua Lipa a sprawy społeczne

Poza działalnością muzyczną Dua Lipa angażuje się także w tematy społeczne i polityczne. Od lat otwarcie wspiera Palestynę, krytykując kampanie medialne stygmatyzujące artystów i apelując o zawieszenie broni w Strefie Gazy. Jej wpisy w mediach społecznościowych regularnie wywołują dyskusję, a ona sama podkreśla, że jest gotowa na krytykę, jeśli jej słowa mogą pomóc innym.

