Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

fot. mat. pras.
Konflikt między Fagatą a Young Leosią przybiera na sile. Fagata wypuściła drugi diss na Young Leosię, zatytułowany „Dzien dobry”. Nowy numer to bezpośrednia odpowiedź na wcześniejszy utwór „Ej Agatka”, w którym Young Leosia wbiła szpilę swojej rywalce.
W nowym dissie Fagata ostro krytykuje Leosię, zarzucając jej hipokryzję, podwójną moralność oraz fałszywy wizerunek w sieci.
O czym jest nowy diss Fagaty?
W kawałku Fagata nie przebiera w słowach. Wersy odnoszą się do życia prywatnego i kariery Young Leosi. Artystka oskarża Leosię o brak autentyczności, sugerując, że jej wizerunek „grzecznej dziewczyny” jest tylko pozorem. W utworze pojawiają się zarzuty o współżycie Young Leosi z innymi raperami oraz do jej muzycznego stylu, który Fagata określa jako „popowy i plastikowy”.
Cały tekst do „Dzień dobry” znajdziecie poniżej
Dzień dobry, jak tam się spało?
Mam nadzieję, że ci się śniłam,
Że to był pierdolony koszmar szmato
Słabo ci idzie rap, trzymaj się popowego gówna
Na żadnej płaszczyźnie ty nie możesz się ze mną równać
Mój stan konta teraz to trzy razy twoja dziupla
Zamiast gadać mi o hajsie to się dziwko lepiej utkaj
Coś dziwnie szybko szmato zmieniasz zdanie
Jak to jest diss na ciebie, to jest nagle rapowanie
Jak masz powiedzieć prawdę, to ci ona w gardle staje
Na myśl o Fagacie aż się dławisz na wywiadzie
Gdzie jak mogę być, by dziwko ciebie nie wpuścili
To dlatego masz ból dupy o raperów z Ameryki
W głowie masz czarne kutasy i to wcale mnie nie dziwi
Jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym
To ty ruchasz po mnie, jestem twoją OG
Zatrudnij ghostwritera, bo jak gówno to brzmi
Jak by to pisał Błoński i za szybko skończył
Żeby ciebie zdeklasować wystarczyłby tekst Kotolgi
Przedstawiam wam family friendly Leo
W nocy nie śpi, ciągnie trzydniowy melo
Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną
A wcześniej dawała dupy polskim raperom
Różnica między nami, że ja z niczym się nie kryję
Wiem, co masz za uszami, więc się brzydzę twoim ryjem
Pierdolenie o pisaniu to lepiej wsadź sobie w cipę
Poprzedni diss to pisałam tylko z bitem
Mata ci nie dograł jako Mata tylko Skute Bobo,
Bo się wstydził swoją ksywkę dać do numeru z tobą
Jak cię tak bardzo ciekawi, kogo Michał ma pod sobą
Lepiej popatrz dziwko w górę, bo jestem nad twoją głową
Ty szmato trzymasz wersy na mnie trzy miesiące
Na samą myśl o beefie dostałaś miesiączkę
Ja ubrana na czarno i gotowa na twój pogrzeb
Chciałabyś wrócić na szczyt, ale to nie życzeń koncert
Jesteś zazdrosna, bo chłopcy mnie chcą
Próbujesz być sexy i nie wychodzi coś
Masz prawie 30, jak dziecko masz głos
Masz zrobione cycki, które się rozchodzą w bok
Lepiej zostaw Natalise, my się trzymamy na serio
To nie jest tak, jak u was, że trzyma was mefedron
Ty tego nie zrozumiesz, ważniejszy dla ciebie bankroll
Żebym ja musiała ci to tłumaczyć kurwa wiesz co