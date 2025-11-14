Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

fot. mat. pras.

Konflikt między Fagatą a Young Leosią przybiera na sile. Fagata wypuściła drugi diss na Young Leosię, zatytułowany „Dzien dobry”. Nowy numer to bezpośrednia odpowiedź na wcześniejszy utwór „Ej Agatka”, w którym Young Leosia wbiła szpilę swojej rywalce.

W nowym dissie Fagata ostro krytykuje Leosię, zarzucając jej hipokryzję, podwójną moralność oraz fałszywy wizerunek w sieci.

O czym jest nowy diss Fagaty?

W kawałku Fagata nie przebiera w słowach. Wersy odnoszą się do życia prywatnego i kariery Young Leosi. Artystka oskarża Leosię o brak autentyczności, sugerując, że jej wizerunek „grzecznej dziewczyny” jest tylko pozorem. W utworze pojawiają się zarzuty o współżycie Young Leosi z innymi raperami oraz do jej muzycznego stylu, który Fagata określa jako „popowy i plastikowy”.

Cały tekst do „Dzień dobry” znajdziecie poniżej

Dzień dobry, jak tam się spało?

Mam nadzieję, że ci się śniłam,

Że to był pierdolony koszmar szmato

Słabo ci idzie rap, trzymaj się popowego gówna

Na żadnej płaszczyźnie ty nie możesz się ze mną równać

Mój stan konta teraz to trzy razy twoja dziupla

Zamiast gadać mi o hajsie to się dziwko lepiej utkaj

Coś dziwnie szybko szmato zmieniasz zdanie

Jak to jest diss na ciebie, to jest nagle rapowanie

Jak masz powiedzieć prawdę, to ci ona w gardle staje

Na myśl o Fagacie aż się dławisz na wywiadzie

Gdzie jak mogę być, by dziwko ciebie nie wpuścili

To dlatego masz ból dupy o raperów z Ameryki

W głowie masz czarne kutasy i to wcale mnie nie dziwi

Jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym

To ty ruchasz po mnie, jestem twoją OG

Zatrudnij ghostwritera, bo jak gówno to brzmi

Jak by to pisał Błoński i za szybko skończył

Żeby ciebie zdeklasować wystarczyłby tekst Kotolgi

Przedstawiam wam family friendly Leo

W nocy nie śpi, ciągnie trzydniowy melo

Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną

A wcześniej dawała dupy polskim raperom

Różnica między nami, że ja z niczym się nie kryję

Wiem, co masz za uszami, więc się brzydzę twoim ryjem

Pierdolenie o pisaniu to lepiej wsadź sobie w cipę

Poprzedni diss to pisałam tylko z bitem

Mata ci nie dograł jako Mata tylko Skute Bobo,

Bo się wstydził swoją ksywkę dać do numeru z tobą

Jak cię tak bardzo ciekawi, kogo Michał ma pod sobą

Lepiej popatrz dziwko w górę, bo jestem nad twoją głową

Ty szmato trzymasz wersy na mnie trzy miesiące

Na samą myśl o beefie dostałaś miesiączkę

Ja ubrana na czarno i gotowa na twój pogrzeb

Chciałabyś wrócić na szczyt, ale to nie życzeń koncert

Jesteś zazdrosna, bo chłopcy mnie chcą

Próbujesz być sexy i nie wychodzi coś

Masz prawie 30, jak dziecko masz głos

Masz zrobione cycki, które się rozchodzą w bok

Lepiej zostaw Natalise, my się trzymamy na serio

To nie jest tak, jak u was, że trzyma was mefedron

Ty tego nie zrozumiesz, ważniejszy dla ciebie bankroll

Żebym ja musiała ci to tłumaczyć kurwa wiesz co