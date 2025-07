Drake wraca do konfliktu z Kendrickiem i rozlicza się z tymi, którzy przeszli na stronę Lamara

fot. mat. pras.

Latem na rynku ma się pojawić nowy album Drake’a zatytułowany „Iceman”. Póki co artysta dzieli się ze słuchaczami premierowym kawałkiem, który raczej nie wyląduje na krążku. W piosence „What Did I Miss?” Drizzy wraca do konfliktu z Kendrickiem Lamarem, dzieląc się ze słuchaczami kilkoma refleksjami związanymi m.in. z tym, kto po wybuchu beefu odsunął się od Drake’a, choć zdaniem Kanadyjczyka – nie powinien.

„Braciom – miłość, zdrajcom – śmierć, jazda”

Drake zaczyna „What Did I Miss?” od refleksji nad konfliktem i jego wpływem na otoczenie: „Pytają mnie, 'Jak się z tym czułeś?’ – nie mogę powiedzieć, że mnie to nie zaskoczyło / Ostatnim razem, gdy spojrzałem w prawo, staliście, k**wa, obok mnie / Jak to możliwe, że moi ludzie zadają się z typami, którzy chcą mnie zniszczyć?” W pierwszej zwrotce pada również: „Braciom – miłość, zdrajcom – śmierć, jazda”.

W drugiej zwrotce Drake odnosi się do głośnego koncertu Pop Out Kendricka Lamara w Inglewood w Kalifornii. Impreza podczas której K.Dot kilkukrotnie wykonał „Not Like Us” była jednym wielkim ciosem wymierzonym Drake’owi. Na scenie pojawili się jego byli współpracownicy, m.in. YG, Mustard czy Ty Dolla $ign. „Widziałem, że ziomek poszedł z nimi na Pop Out, choć od czasów 'Headlines’ podlizywał się naszej ekipie” – nawija.