Szukaj
CGM

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Nowa płyta Eminema tuż za rogiem

2025.10.11

opublikował:

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

foto: Instagram

Podczas wtorkowego odcinka The Jimmy Kimmel Show, Dr. Dre zdradził, że Eminem przygotowuje nowy album, który ma ukazać się jeszcze w 2025 roku. Producent i raper ujawnił, że otrzymał zgodę od Eminema, aby ogłosić tę wiadomość publicznie.

Pozwólcie, że wyjaśnię coś teraz. Eminem pracuje nad swoim albumem, który wyjdzie w tym roku, i rozmawiałem z nim o tym – powiedział Dr. Dre, wzbudzając aplauz wśród widzów.

Dr. Dre współpracuje przy nowym albumie

Legendarny producent dodał, że ma znaczący udział w przygotowywaniu materiału na dwunasty studyjny album Eminema.

Mam kilka utworów na płycie i to jest ogień – mówił Dr. Dre.

– Właściwie to jutro usłyszę cały album po raz pierwszy.

Dr. Dre podkreślił również, że mimo iż wyprodukował kilka kawałków, Eminem dotychczas nie pozwolił mu usłyszeć całej płyty w całości, ponieważ artysta trzyma swoją muzykę „blisko siebie”.

On bardzo chroni swoją muzykę, więc nie słyszałem jeszcze wszystkiego w całości, ale jutro usłyszę i wiem, że album ukaże się w tym roku – dodał producent.

Kontynuacja po „Music to Be Murdered By”

Nowa płyta Eminema będzie następcą jego albumu z 2020 roku, „Music to Be Murdered By”, który zdobył uznanie fanów i krytyków na całym świecie.

Tagi


Popularne newsy

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą
NEWS

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera
NEWS

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”
NEWS

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”
NEWS

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów
NEWS

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood
NEWS

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas
NEWS

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

Polecane

CGM
ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Raper podkreśla wagę ojcostwa

2 godziny temu

CGM
Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony d ...

Niezwykły prezent urodzinowy

3 godziny temu

CGM
Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w We ...

Legendarny wokalista Motörhead zostanie upamiętniony

5 godzin temu

CGM
Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia ...

Od fanki do przyjaciółki

6 godzin temu

CGM
Azealia Banks krytykuje album Beyonce: „Udaje, że jest biała”

Azealia Banks krytykuje album Beyonce: „Udaje, że jest biała”

Raperka komentuje album Beyonce

8 godzin temu

CGM
Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy z ...

Koniec współpracy Jana Benedeka z T.Love

9 godzin temu