Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Podczas wtorkowego odcinka The Jimmy Kimmel Show, Dr. Dre zdradził, że Eminem przygotowuje nowy album, który ma ukazać się jeszcze w 2025 roku. Producent i raper ujawnił, że otrzymał zgodę od Eminema, aby ogłosić tę wiadomość publicznie.

Pozwólcie, że wyjaśnię coś teraz. Eminem pracuje nad swoim albumem, który wyjdzie w tym roku, i rozmawiałem z nim o tym – powiedział Dr. Dre, wzbudzając aplauz wśród widzów.

Dr. Dre współpracuje przy nowym albumie

Legendarny producent dodał, że ma znaczący udział w przygotowywaniu materiału na dwunasty studyjny album Eminema.

Mam kilka utworów na płycie i to jest ogień – mówił Dr. Dre. – Właściwie to jutro usłyszę cały album po raz pierwszy.

Dr. Dre podkreślił również, że mimo iż wyprodukował kilka kawałków, Eminem dotychczas nie pozwolił mu usłyszeć całej płyty w całości, ponieważ artysta trzyma swoją muzykę „blisko siebie”.

– On bardzo chroni swoją muzykę, więc nie słyszałem jeszcze wszystkiego w całości, ale jutro usłyszę i wiem, że album ukaże się w tym roku – dodał producent.

Kontynuacja po „Music to Be Murdered By”

Nowa płyta Eminema będzie następcą jego albumu z 2020 roku, „Music to Be Murdered By”, który zdobył uznanie fanów i krytyków na całym świecie.