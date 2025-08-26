Szukaj
Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

"Jaki zawodnik, taki refleks".

2025.08.26

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Słuchacze niezmiennie śmieją się z Tego Typa Mesa, który kazał czekać na odpowiedź na diss Tedego trzy tygodnie. Mało tego, kiedy już raper wypuścił kawałek „Suka”, Tede wyśmiał jego diss, podobnie zresztą jak część słuchaczy. Mimo to TDF wyprowadził drugi cios zatytułowany „Deadlajny”, a Mes zadeklarował, że również na niego odpowie, choć zastrzegł, że nie zrobi tego szybko.

Doniu drwi z Tego Typa Mesa

Pozycja Tego Typa Mesa w beefie z TDF-em jest – delikatnie mówiąc – kiepska. Żeby wrócić do gry, raper musi nagrać naprawdę mocny kawałek. Czy stać go na to? Nie chcemy wyrokować, wolimy poczekać na rozwój sytuacji. Rozumiemy także, że raper nie chce reagować pod presją czasu, ale niestety w tym przypadku każdy dzień na jego niekorzyść. Zapowiedź tego, że kolejny diss nie pojawi się szybko, wyśmiał Doniu. Artysta skomentował post Lil Konona na temat deklaracji Mesa, pisząc:

– No tak. Te czasy gdy odpowiedź, nagranie, mastering i klip robiło się w 24h. No cóż. Jaki zawodnik taki refleks.

Czy to znaczy, że Doniu kibicuje TDF-owi? Niekoniecznie, kilka lat temu nazywał go „plującym żółcią bezbekiem”, więc przyjaźni to tam raczej nie ma.

Czy taka opinia zmotywuje Tego Typa? Zobaczymy.

