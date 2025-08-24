Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Mesa zapowiada odpowiedź na diss TDF’a
Na instagramowym story, Ten Typ Mes zapowiedział, że odpowie na ostatni diss Tedego. Raper wspomniał także, że wrócił właśnie z Sopotu, gdzie miał okazję poznać Stanisława Soykę, tuż przed jego odejściem. Serię stories, raper zakończył fragmentem wywiadu Artura Rawicza z Jackiem, gdzie ten drugi popsuje Mesa, nazywając go jednym z najlepszych polskich raperów. Całą wypowiedź Mesa możecie obejrzeć poniżej.
Przypomnijmy, że zgodnie z obietnicą Tede odniósł się do „Suki” Tego Typa Mesa. Podobnie jak część słuchaczy TDF przekonuje, że nie rozumie, o co chodzi Mesowi w dissie. Przy okazji sam chętnie wyjaśnia przeciwnikowi, że beefy to nie technika i liczenie rymów, ale argumenty i odpowiednia ekspresja.
„Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – bezpardonowy atak TDF-a
Raper śmieje się z przeciągającej się naprawy komputera Mesa, podejmuje temat używek, ale jednocześnie robi także coś, na co część raperów by się nie porwała – zahacza o rodzinę. „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – rzuca przeciwnikowi TDF. Jaką odpowiedź będzie miał dla niego Mes? Wszystko wskazuje na to, że przekonamy się wkrótce.