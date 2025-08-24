Szukaj
CGM

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Mes wspomina także swoje spotkanie ze Stanisławem Soyką

2025.08.24

opublikował:

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Mesa zapowiada odpowiedź na diss TDF’a

Na instagramowym story, Ten Typ Mes zapowiedział, że odpowie na ostatni diss Tedego. Raper wspomniał także, że wrócił właśnie z Sopotu, gdzie miał okazję poznać Stanisława Soykę, tuż przed jego odejściem. Serię stories, raper zakończył fragmentem wywiadu Artura Rawicza z Jackiem, gdzie ten drugi popsuje Mesa, nazywając go jednym z najlepszych polskich raperów. Całą wypowiedź Mesa możecie obejrzeć poniżej.

@cgm.pl Ten Typ Med zapowiada, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że jego fani i hejteray go poganiają #TenTypMes #Tede #beef #MesvsTede #cgm #cgmpl ♬ original sound – CGM.PL

>

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Przypomnijmy, że zgodnie z obietnicą Tede odniósł się do „Suki” Tego Typa Mesa. Podobnie jak część słuchaczy TDF przekonuje, że nie rozumie, o co chodzi Mesowi w dissie. Przy okazji sam chętnie wyjaśnia przeciwnikowi, że beefy to nie technika i liczenie rymów, ale argumenty i odpowiednia ekspresja.

„Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – bezpardonowy atak TDF-a

Raper śmieje się z przeciągającej się naprawy komputera Mesa, podejmuje temat używek, ale jednocześnie robi także coś, na co część raperów by się nie porwała – zahacza o rodzinę. „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – rzuca przeciwnikowi TDF. Jaką odpowiedź będzie miał dla niego Mes? Wszystko wskazuje na to, że przekonamy się wkrótce.

Tagi


Popularne newsy

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki
NEWS

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

CGM
Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Wszystko na to wskazuje

6 godzin temu

CGM
Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na z ...

Zbiórka crowdfundingowa i wielkie obietnice

7 godzin temu

FOTO
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wik ...

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania

16 godzin temu

FOTO
Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25

Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, N ...

Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo

17 godzin temu

CGM
Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncertowa

Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncert ...

Patti Smith zapowiedziała trasę koncertową, podczas której wykona album "Horses" w całości

17 godzin temu

CGM
Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów

17 godzin temu