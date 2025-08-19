Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” wycofany z ramówki BBC One w ostatniej chwili

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home”, który miał ukazać „wzruszający i inspirujący” obraz ostatnich miesięcy życia legendy heavy metalu, został nagle usunięty z ramówki BBC One zaledwie kilka godzin przed planowaną premierą.

Film, w którym występują m.in. Sharon Osbourne oraz dzieci pary – Jack i Kelly – miał zostać pokazany 18 sierpnia o godz. 21:00 w serwisie iPlayer. Zamiast niego widzowie zobaczyli odcinek programu Fake or Fortune.

Rzecznik BBC potwierdził, że dokument został przesunięty w ramówce, jednak nie podał przyczyny tej decyzji. Zapowiedział jedynie, że nowe szczegóły dotyczące premiery zostaną ogłoszone „w odpowiednim czasie”.

Historia ostatnich miesięcy legendy

„Coming Home” został nakręcony na przestrzeni trzech lat i dokumentował powrót Osbourne’ów do Wielkiej Brytanii po dekadach życia w USA. Ukazywał także przygotowania muzyka do monumentalnego koncertu pożegnalnego „Back To The Beginning”, który odbył się 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham – rodzinnym mieście Black Sabbath.

Był to ostatni występ Osbourne’a, zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią w wieku 76 lat. Na scenie towarzyszyli mu m.in. członkowie Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice In Chains, Gojira, Anthrax oraz Steven Tyler z Aerosmith.

Pogrzeb i hołd fanów oraz muzyków

Ozzy Osbourne został pochowany na terenie swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii podczas prywatnej ceremonii, w której uczestniczyli m.in. Elton John i członkowie Metalliki. Wcześniej kondukt żałobny przejechał ulicami Birmingham, gromadząc tysiące fanów.

Wśród artystów oddających hołd legendzie znaleźli się m.in. Alice Cooper, Tobias Forge (Ghost), Yungblud, Jack White, Billie Joe Armstrong (Green Day), Coldplay, a także dawni koledzy z Black Sabbath – Tony Iommi, Bill Ward i Geezer Butler.

Biografia i przyszłe projekty

Poza dokumentem BBC, wciąż trwają prace nad planowanym filmem biograficznym przedstawiającym życie i związek Ozzy’ego i Sharon Osbourne.

Z aktu zgonu muzyka wynika, że przyczyną śmierci był atak serca. Dokument odnotował również, że cierpiał on na chorobę wieńcową oraz chorobę Parkinsona. W rubryce zawód wpisano: „Songwriter, Performer and Rock Legend”.