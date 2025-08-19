Szukaj
CGM

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” wycofany z ramówki BBC One w ostatniej chwili

BBC wstrzymuje emisję filmu o ostatnich miesiącach życia Ozzy’ego

2025.08.19

opublikował:

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” wycofany z ramówki BBC One w ostatniej chwili

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home”, który miał ukazać „wzruszający i inspirujący” obraz ostatnich miesięcy życia legendy heavy metalu, został nagle usunięty z ramówki BBC One zaledwie kilka godzin przed planowaną premierą.

Film, w którym występują m.in. Sharon Osbourne oraz dzieci pary – Jack i Kelly – miał zostać pokazany 18 sierpnia o godz. 21:00 w serwisie iPlayer. Zamiast niego widzowie zobaczyli odcinek programu Fake or Fortune.

Rzecznik BBC potwierdził, że dokument został przesunięty w ramówce, jednak nie podał przyczyny tej decyzji. Zapowiedział jedynie, że nowe szczegóły dotyczące premiery zostaną ogłoszone „w odpowiednim czasie”.

Historia ostatnich miesięcy legendy

„Coming Home” został nakręcony na przestrzeni trzech lat i dokumentował powrót Osbourne’ów do Wielkiej Brytanii po dekadach życia w USA. Ukazywał także przygotowania muzyka do monumentalnego koncertu pożegnalnego „Back To The Beginning”, który odbył się 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham – rodzinnym mieście Black Sabbath.

Był to ostatni występ Osbourne’a, zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią w wieku 76 lat. Na scenie towarzyszyli mu m.in. członkowie Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice In Chains, Gojira, Anthrax oraz Steven Tyler z Aerosmith.

Pogrzeb i hołd fanów oraz muzyków

Ozzy Osbourne został pochowany na terenie swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii podczas prywatnej ceremonii, w której uczestniczyli m.in. Elton John i członkowie Metalliki. Wcześniej kondukt żałobny przejechał ulicami Birmingham, gromadząc tysiące fanów.

Wśród artystów oddających hołd legendzie znaleźli się m.in. Alice Cooper, Tobias Forge (Ghost), Yungblud, Jack White, Billie Joe Armstrong (Green Day), Coldplay, a także dawni koledzy z Black Sabbath – Tony Iommi, Bill Ward i Geezer Butler.

Biografia i przyszłe projekty

Poza dokumentem BBC, wciąż trwają prace nad planowanym filmem biograficznym przedstawiającym życie i związek Ozzy’ego i Sharon Osbourne.

Z aktu zgonu muzyka wynika, że przyczyną śmierci był atak serca. Dokument odnotował również, że cierpiał on na chorobę wieńcową oraz chorobę Parkinsona. W rubryce zawód wpisano: „Songwriter, Performer and Rock Legend”.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”
NEWS

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy
NEWS

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
NEWS

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Polecane

CGM
Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wroc ...

W tle widoczna jest Katedra św. Jana Chrzciciela

26 minut temu

CGM
Kylie Minogue komentuje porównania do Taylor Swift i albumu „The Life Of A Showgirl”

Kylie Minogue komentuje porównania do Taylor Swift i albumu „The Life ...

"Szacunek i podziw dla wszystkich moich ciężko pracujących Showgirl"

36 minut temu

CGM
Wojtek Mazolewski Quintet podbija świat z albumem „Live Spirit I”

Wojtek Mazolewski Quintet podbija świat z albumem „Live Spirit I”

Duchowy wymiar polskiego jazzu

47 minut temu

CGM
Offset przyznaje, że jego nowa piosenka „Move On” jest o Cardi B

Offset przyznaje, że jego nowa piosenka „Move On” jest o Cardi B

Raper o znaczeniu utworu „Move On”

1 godzinę temu

CGM
Nelly był na randce z gwiazdą „Nagiego instynktu”

Nelly był na randce z gwiazdą „Nagiego instynktu”

Aktorka potwierdziła plotki

1 godzinę temu

CGM
JAY-Z pracuje nad nową muzyką? Memphis Bleek zdradza szczegóły

JAY-Z pracuje nad nową muzyką? Memphis Bleek zdradza szczegóły

Raper szykuje powrót z nowym materiałem?

1 godzinę temu