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Dokument 50 Centa o Diddym z trzema nominacjami do Emmy. Raper odpowiada swoim krytykom

"Nie da się podważyć tej pracy"

2026.07.09

opublikował:

50 cent cognac 2025

50 Cent ma kolejny powód do świętowania. Dokumentalny serial „Sean Combs: The Reckoning”, którego jest producentem, zdobył aż trzy nominacje do prestiżowych nagród Emmy Awards. Raper nie omieszkał wykorzystać sukcesu, aby odpowiedzieć swoim krytykom.

Dokument 50 Centa o Diddym doceniony przez Emmy

Produkcja „Sean Combs: The Reckoning” została nominowana w trzech kategoriach:

  • Wybitny serial dokumentalny lub program non-fiction,
  • Wybitna reżyseria programu dokumentalnego lub non-fiction,
  • Wybitny montaż obrazu w programie non-fiction.

Informację o wyróżnieniach 50 Cent przekazał za pośrednictwem platformy X, komentując reakcje osób, które wcześniej krytykowały jego projekt.

50 Cent odpowiada przeciwnikom

Curtis „50 Cent” Jackson od lat pozostaje jednym z najgłośniejszych krytyków Diddy’ego. Ich publiczny konflikt wielokrotnie był komentowany w świecie hip-hopu, a w ostatnich latach artysta jeszcze mocniej skupiał się na tej tematyce.

Po ogłoszeniu nominacji Emmy 50 Cent zamieścił wpis, w którym podkreślił, że jego praca została doceniona przez branżę.

„Każdy miał coś do powiedzenia, kiedy to ogłosiłem… teraz Emmy też mają coś do powiedzenia. Trzy nominacje dla Sean Combs: The Reckoning. Nie można dyskutować z pracą.”

Sukces 50 Centa poza muzyką

Nominacje Emmy są kolejnym osiągnięciem w pozamuzycznej karierze 50 Centa. Raper od wielu lat rozwija działalność w branży filmowej i telewizyjnej.

Jest między innymi twórcą popularnego serialu „Power” oraz producentem wielu projektów realizowanych we współpracy ze stacją Starz. Jego wejście w świat produkcji telewizyjnej i filmowej stało się jednym z najważniejszych etapów jego kariery.

„Sean Combs: The Reckoning” sukcesem na Netflixie

Dokument o Diddym trafił na platformę Netflix i szybko wzbudził duże zainteresowanie widzów. Produkcja stała się jednym z najważniejszych projektów dokumentalnych związanych z przemysłem muzycznym w ostatnim czasie.

Nie wiadomo jeszcze, czy 50 Cent planuje kolejne dokumenty po sukcesie tej serii, jednak nominacje Emmy mogą otworzyć przed nim nowe możliwości w świecie telewizji i filmu.

Kiedy odbędzie się ceremonia Emmy?

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród Emmy Awards odbędzie się 14 września 2026 roku o godzinie 20:00. Gala będzie transmitowana przez NBC oraz platformę Peacock.

 

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