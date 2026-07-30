Spuścizna Nipsey Hussle wciąż żyje. Rusza marka Prolific. Rodzina zapowiada także pośmiertny album rapera

fot. Norberto Garcia

Rodzina zmarłego rapera oficjalnie zaprezentowała projekt Prolific, który obejmuje nową kolekcję odzieży oraz zapowiedź pośmiertnego albumu artysty. Inicjatywa ma na celu uczczenie jego dorobku muzycznego i wpływu na kulturę uliczną.

Rodzina Nipsey Hussle uruchamia markę Prolific

27 lipca spadkobiercy Nipsey Hussle oficjalnie zaprezentowali markę Prolific, rozwijaną w ramach stworzonej przez rapera firmy The Marathon Clothing.

Nowa kolekcja obejmuje m.in. grube koszulki, bluzy z kapturem, klasyczne bluzy, modele zapinane na zamek oraz czapki. Projekty wykorzystują archiwalne fotografie Nipsey Hussle, jego charakterystyczną typografię oraz odręczne napisy inspirowane życiem i twórczością artysty.

Jak podkreśliła rodzina rapera, każdy element kolekcji został zaprojektowany z myślą o opowiedzeniu historii jego życia oraz wartości, które reprezentował.

Kolekcja inspirowana życiem rapera

Twórcy projektu zaznaczają, że Prolific nie jest kolejną linią odzieży streetwearowej, lecz formą upamiętnienia Nipsey Hussle. Ubrania mają przedstawiać najważniejsze momenty z jego kariery i życia prywatnego, tworząc spójną opowieść o artyście.

To pierwsza oficjalna kolekcja marki oparta w całości na archiwalnych materiałach związanych z raperem.

Nadchodzi pośmiertny album „Prolific”

Nazwa Prolific odnosi się również do nowego pośmiertnego albumu Nipsey Hussle. Wydawnictwo, nagrane wspólnie z raperem Bino Rideaux, trafi do serwisów streamingowych 14 sierpnia.

Album będzie liczył 15 utworów. Po premierze cyfrowej zaplanowano również wydania na płytach winylowych oraz kasetach magnetofonowych.

Materiał powstał jeszcze przed śmiercią Nipsey Hussle, a współpraca obu artystów sięga ich wspólnego projektu „No Pressure” z 2017 roku.

Dziedzictwo Nipsey Hussle wciąż inspiruje

Premiera marki Prolific wpisuje się w szereg inicjatyw mających na celu pielęgnowanie pamięci o raperze. W Los Angeles trwa również proces upamiętnienia artysty poprzez nadanie skrzyżowaniu Crenshaw Boulevard i Slauson Avenue nazwy Nipsey Hussle Square.

Działalność kontynuuje także Neighborhood Nip Foundation, organizacja wspierająca lokalną społeczność i realizująca cele bliskie raperowi jeszcze za jego życia.

Wpływ rapera nie słabnie

Choć Nipsey Hussle zginął w 2019 roku, jego muzyka, działalność biznesowa i społeczna nadal inspirują fanów na całym świecie. Nowa kolekcja odzieży oraz zapowiedziany album pokazują, że jego dziedzictwo pozostaje ważnym elementem współczesnej kultury hip-hopowej.