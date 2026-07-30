CGM

Ojciec Amy Winehouse przegrał w sądzie. Ma zapłacić blisko milion funtów przyjaciółkom zmarłej wokalistki

Sąd oddalił pozew ojca Amy Winehouse

2026.07.30

opublikował:

Amy Winehouse - Charles Moriarty

fot. Charles Moriarty

Mitch Winehouse, ojciec Amy Winehouse, przegrał spór przed brytyjskim Wysokim Trybunałem dotyczący sprzedaży pamiątek po zmarłej artystce. Sąd nakazał mu wypłatę blisko 1 mln funtów na rzecz dwóch bliskich przyjaciółek piosenkarki oraz pokrycie kosztów postępowania.

Sąd oddalił pozew ojca Amy Winehouse

Sprawa dotyczyła przedmiotów należących do Amy Winehouse, które zostały wystawione na aukcjach w Stanach Zjednoczonych w 2021 i 2023 roku. Mitch Winehouse, działając jako przedstawiciel spadku po córce, twierdził, że była stylistka wokalistki Naomi Parry oraz jej przyjaciółka Catriona Gourlay bezprawnie czerpały korzyści ze sprzedaży należących do niej pamiątek.

Ojciec artystki domagał się od kobiet odszkodowania przekraczającego 700 tys. funtów. Obie utrzymywały jednak, że część przedmiotów została im podarowana przez Amy Winehouse lub od początku należała do nich.

Blisko milion funtów do zapłaty

Po oddaleniu pozwu w kwietniu sąd wydał kolejne orzeczenie dotyczące kosztów postępowania. Mitch Winehouse został zobowiązany do wypłaty zaliczek na poczet kosztów procesowych w wysokości 569 330 funtów dla Naomi Parry oraz 394 521 funtów dla Catriony Gourlay. Łączna kwota wynosi niemal 964 tys. funtów.

Dodatkowo sąd nakazał pokrycie kosztów prawnych obu kobiet na zasadzie pełnego zwrotu.

Sędzia skrytykowała działania Mitcha Winehouse’a

W uzasadnieniu wyroku sędzia Sarah Clarke KC oceniła, że pozew był oparty na słabych podstawach i prowadzony w sposób wyjątkowo agresywny. Jej zdaniem Mitch Winehouse miał możliwość ustalenia, jakie przedmioty znajdowały się w posiadaniu pozwanych, a także wiedział o planowanych aukcjach jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Sędzia stwierdziła również, że prowadzenie wieloletniego sporu negatywnie wpłynęło na reputację, sytuację finansową oraz zdrowie obu kobiet, które przez lata pozostawały blisko związane z Amy Winehouse i jej rodziną.

Spór dotyczył cennych pamiątek po wokalistce

Wśród sprzedanych przedmiotów znalazła się m.in. jedwabna mini sukienka, w której Amy Winehouse wystąpiła podczas swojego ostatniego koncertu w Belgradzie w 2011 roku. Kreacja została sprzedana za ponad 243 tys. dolarów.

Na aukcjach pojawiły się również ubrania, dodatki oraz inne pamiątki związane z życiem i karierą brytyjskiej gwiazdy.

Tagi


Popularne newsy

__ELDO 120rapfest wwa 141125 Foto @piotr_tarasewicz-31
NEWS

Eldo ostro jedzie z TVP. I ma ku temu dobry powód. „Telewizja Polska do dnia dzisiejszego nie zapłaciła za Festiwal w Opolu pracującym przy nim ludziom”

popkillery-zabson-2026-2026-foto-piotr_tarasewicz
NEWS

Do sieci wysciekły screeny rozmów Fagaty z Żabsonem. Raper komentuje: „Zachowałem się jak kompletny debil. Poleciałem na zdjęcie gołej dupy (…) Kontakt z tą osobą to największy błąd w moim życiu”

Sobota Zurnalista
NEWS

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4-5 dziewczyn do pokoju”

Eldo fot. P. Tarasewicz
NEWS

ELDO świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Wyjątkowy koncert w Warszawie już w październiku 2026

lila janowska 2026 ig
NEWS

Lila Janowska zabrała głos po aferze z Żabsonem i Fagatą. „Prowokacje i budowanie narracji na cudzym nazwisku nigdy nie były częścią mojego świata”

Lodz Summer Festival foto_piotr_tarasewicz-78
NEWS

Łódź Summer Festival 2026 przeszedł do historii. Największy festiwal miejski w Polsce przyciągnął tłumy

NB
NEWS

São Paulo spotyka Londyn. Sainté, Niko B, Yuri Redicopa i Djed Spence w kampanii New Balance

Polecane

CGM
Eminem fot. Brian Kelly

Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytowa ...

Cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne

2 godziny temu

CGM
Kavinski IG 2026ok

Kavinsky planował współpracę z The Weeknd. Po śmierci producenta wraca ...

Do współpracy ostatecznie nie doszło

3 godziny temu

CGM
BTS k-pop

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko now ...

BTS ogłosili, że nie zgłoszą swojego najnowszego albumu „Arirang” do nagród Grammy

3 godziny temu

CGM
Boy George 2026 IG

Boy George wywołał burzę swoją proizraelską piosenką. Przyznał, że stw ...

Sztuczna inteligencja w kontrowersyjnym utworze piosenkarza

3 godziny temu

CGM
Fagata

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali je ...

Dużo kontrowersji wokół Fagaty 

3 godziny temu

CGM
Sobota Zurnalista

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kol ...

Spowiedź Soboty u Żurnalisty

3 godziny temu