Ojciec Amy Winehouse przegrał w sądzie. Ma zapłacić blisko milion funtów przyjaciółkom zmarłej wokalistki

fot. Charles Moriarty

Mitch Winehouse, ojciec Amy Winehouse, przegrał spór przed brytyjskim Wysokim Trybunałem dotyczący sprzedaży pamiątek po zmarłej artystce. Sąd nakazał mu wypłatę blisko 1 mln funtów na rzecz dwóch bliskich przyjaciółek piosenkarki oraz pokrycie kosztów postępowania.

Sąd oddalił pozew ojca Amy Winehouse

Sprawa dotyczyła przedmiotów należących do Amy Winehouse, które zostały wystawione na aukcjach w Stanach Zjednoczonych w 2021 i 2023 roku. Mitch Winehouse, działając jako przedstawiciel spadku po córce, twierdził, że była stylistka wokalistki Naomi Parry oraz jej przyjaciółka Catriona Gourlay bezprawnie czerpały korzyści ze sprzedaży należących do niej pamiątek.

Ojciec artystki domagał się od kobiet odszkodowania przekraczającego 700 tys. funtów. Obie utrzymywały jednak, że część przedmiotów została im podarowana przez Amy Winehouse lub od początku należała do nich.

Blisko milion funtów do zapłaty

Po oddaleniu pozwu w kwietniu sąd wydał kolejne orzeczenie dotyczące kosztów postępowania. Mitch Winehouse został zobowiązany do wypłaty zaliczek na poczet kosztów procesowych w wysokości 569 330 funtów dla Naomi Parry oraz 394 521 funtów dla Catriony Gourlay. Łączna kwota wynosi niemal 964 tys. funtów.

Dodatkowo sąd nakazał pokrycie kosztów prawnych obu kobiet na zasadzie pełnego zwrotu.

Sędzia skrytykowała działania Mitcha Winehouse’a

W uzasadnieniu wyroku sędzia Sarah Clarke KC oceniła, że pozew był oparty na słabych podstawach i prowadzony w sposób wyjątkowo agresywny. Jej zdaniem Mitch Winehouse miał możliwość ustalenia, jakie przedmioty znajdowały się w posiadaniu pozwanych, a także wiedział o planowanych aukcjach jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Sędzia stwierdziła również, że prowadzenie wieloletniego sporu negatywnie wpłynęło na reputację, sytuację finansową oraz zdrowie obu kobiet, które przez lata pozostawały blisko związane z Amy Winehouse i jej rodziną.

Spór dotyczył cennych pamiątek po wokalistce

Wśród sprzedanych przedmiotów znalazła się m.in. jedwabna mini sukienka, w której Amy Winehouse wystąpiła podczas swojego ostatniego koncertu w Belgradzie w 2011 roku. Kreacja została sprzedana za ponad 243 tys. dolarów.

Na aukcjach pojawiły się również ubrania, dodatki oraz inne pamiątki związane z życiem i karierą brytyjskiej gwiazdy.