Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytować 117 podpisanych par butów

fot. Brian Kelly

Eminem otwiera swoją prywatną kolekcję sneakersów dla fanów. Legendarny raper wystawił na aukcję aż 117 par butów ze swojej osobistej kolekcji, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Eminem sprzedaje swoją kolekcję sneakersów

Aukcję organizuje dom aukcyjny Julien’s Auctions z Los Angeles. Według organizatorów będzie to największa w historii publiczna sprzedaż kolekcji sneakersów należących do Eminema.

Licytacja już się rozpoczęła, natomiast finał aukcji zaplanowano na 25 sierpnia.

Każda z wystawionych par pochodzi z prywatnych zbiorów rapera, została przez niego własnoręcznie podpisana i sprzedawana jest w oryginalnym pudełku.

Kultowe modele trafią do fanów

Na aukcji znalazły się modele powstałe we współpracy z największymi markami sportowymi, w tym Nike, Jordan Brand, Adidas, Carhartt oraz PUMA.

Wśród najcenniejszych egzemplarzy znajdują się m.in. Air Jordan 3 „Slim Shady PE”, które Eminem miał na sobie podczas występu w przerwie Super Bowl LVI. Kolekcjonerzy będą mogli także powalczyć o niezwykle rzadkie Eminem x Carhartt x Nike Air Jordan 4 oraz sceniczne Nike Air Max 90 „Soundstorm”.

Eksperci rynku sneakersów przewidują, że niektóre modele mogą osiągnąć bardzo wysokie ceny ze względu na ich unikatowy charakter oraz pochodzenie.

Dochód wesprze młodzież z Detroit

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na działalność Marshall Mathers Foundation – fundacji założonej przez Eminema. Organizacja od lat wspiera dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na terenie metropolii Detroit.

To kolejna charytatywna inicjatywa rapera. Eminem od lat angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność, często przekazując na ten cel pamiątki ze swojej kariery.

Wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów

Paul Rosenberg, prezes Shady Records, podkreślił, że kolekcja powstawała przez wiele lat i doskonale odzwierciedla pasję Eminema do sneakersów.

Dla fanów oraz kolekcjonerów będzie to nie tylko okazja do zdobycia wyjątkowych modeli butów, ale również oryginalnych pamiątek związanych z jednym z najbardziej wpływowych raperów w historii hip-hopu.