CGM

Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytować 117 podpisanych par butów

Cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne

2026.07.30

opublikował:

Eminem fot. Brian Kelly

fot. Brian Kelly

Eminem otwiera swoją prywatną kolekcję sneakersów dla fanów. Legendarny raper wystawił na aukcję aż 117 par butów ze swojej osobistej kolekcji, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Eminem sprzedaje swoją kolekcję sneakersów

Aukcję organizuje dom aukcyjny Julien’s Auctions z Los Angeles. Według organizatorów będzie to największa w historii publiczna sprzedaż kolekcji sneakersów należących do Eminema.

Licytacja już się rozpoczęła, natomiast finał aukcji zaplanowano na 25 sierpnia.

Każda z wystawionych par pochodzi z prywatnych zbiorów rapera, została przez niego własnoręcznie podpisana i sprzedawana jest w oryginalnym pudełku.

Kultowe modele trafią do fanów

Na aukcji znalazły się modele powstałe we współpracy z największymi markami sportowymi, w tym Nike, Jordan Brand, Adidas, Carhartt oraz PUMA.

Wśród najcenniejszych egzemplarzy znajdują się m.in. Air Jordan 3 „Slim Shady PE”, które Eminem miał na sobie podczas występu w przerwie Super Bowl LVI. Kolekcjonerzy będą mogli także powalczyć o niezwykle rzadkie Eminem x Carhartt x Nike Air Jordan 4 oraz sceniczne Nike Air Max 90 „Soundstorm”.

Eksperci rynku sneakersów przewidują, że niektóre modele mogą osiągnąć bardzo wysokie ceny ze względu na ich unikatowy charakter oraz pochodzenie.

Dochód wesprze młodzież z Detroit

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na działalność Marshall Mathers Foundation – fundacji założonej przez Eminema. Organizacja od lat wspiera dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na terenie metropolii Detroit.

To kolejna charytatywna inicjatywa rapera. Eminem od lat angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność, często przekazując na ten cel pamiątki ze swojej kariery.

Wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów

Paul Rosenberg, prezes Shady Records, podkreślił, że kolekcja powstawała przez wiele lat i doskonale odzwierciedla pasję Eminema do sneakersów.

Dla fanów oraz kolekcjonerów będzie to nie tylko okazja do zdobycia wyjątkowych modeli butów, ale również oryginalnych pamiątek związanych z jednym z najbardziej wpływowych raperów w historii hip-hopu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Tagi


Popularne newsy

__ELDO 120rapfest wwa 141125 Foto @piotr_tarasewicz-31
NEWS

Eldo ostro jedzie z TVP. I ma ku temu dobry powód. „Telewizja Polska do dnia dzisiejszego nie zapłaciła za Festiwal w Opolu pracującym przy nim ludziom”

popkillery-zabson-2026-2026-foto-piotr_tarasewicz
NEWS

Do sieci wysciekły screeny rozmów Fagaty z Żabsonem. Raper komentuje: „Zachowałem się jak kompletny debil. Poleciałem na zdjęcie gołej dupy (…) Kontakt z tą osobą to największy błąd w moim życiu”

Sobota Zurnalista
NEWS

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4-5 dziewczyn do pokoju”

Eldo fot. P. Tarasewicz
NEWS

ELDO świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Wyjątkowy koncert w Warszawie już w październiku 2026

lila janowska 2026 ig
NEWS

Lila Janowska zabrała głos po aferze z Żabsonem i Fagatą. „Prowokacje i budowanie narracji na cudzym nazwisku nigdy nie były częścią mojego świata”

Lodz Summer Festival foto_piotr_tarasewicz-78
NEWS

Łódź Summer Festival 2026 przeszedł do historii. Największy festiwal miejski w Polsce przyciągnął tłumy

NB
NEWS

São Paulo spotyka Londyn. Sainté, Niko B, Yuri Redicopa i Djed Spence w kampanii New Balance

Polecane

CGM
Amy Winehouse - Charles Moriarty

Ojciec Amy Winehouse przegrał w sądzie. Ma zapłacić blisko milion funt ...

Sąd oddalił pozew ojca Amy Winehouse

3 godziny temu

CGM
Kavinski IG 2026ok

Kavinsky planował współpracę z The Weeknd. Po śmierci producenta wraca ...

Do współpracy ostatecznie nie doszło

3 godziny temu

CGM
BTS k-pop

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko now ...

BTS ogłosili, że nie zgłoszą swojego najnowszego albumu „Arirang” do nagród Grammy

3 godziny temu

CGM
Boy George 2026 IG

Boy George wywołał burzę swoją proizraelską piosenką. Przyznał, że stw ...

Sztuczna inteligencja w kontrowersyjnym utworze piosenkarza

3 godziny temu

CGM
Fagata

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali je ...

Dużo kontrowersji wokół Fagaty 

3 godziny temu

CGM
Sobota Zurnalista

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kol ...

Spowiedź Soboty u Żurnalisty

3 godziny temu