Afroman pozywa policjanta, który wcześniej oskarżył go o zniesławienie. Raper wraca do sądowej batalii

Afroman ponownie rusza do sądu przeciwko funkcjonariuszowi policji, który wcześniej pozwał go za rzekome zniesławienie. Raper, znany z hitu „Because I Got High”, twierdzi, że wcześniejszy pozew był bezpodstawny i doprowadził do szkód w jego reputacji oraz problemów emocjonalnych.

Afroman rozpoczyna nowy proces

Joseph Foreman, znany publicznie jako Afroman, poinformował o złożeniu pozwu przeciwko byłemu sierżantowi Biura Szeryfa Hrabstwa Adams w Ohio, Brianowi Newlandowi.

Decyzja została ogłoszona w dniu 52. urodzin artysty. Afroman przekazał w mediach społecznościowych, że chce pociągnąć funkcjonariusza do odpowiedzialności za działania, które – jego zdaniem – były próbą ograniczenia jego wolności wypowiedzi.

Spór rozpoczął się po policyjnym nalocie

Konflikt między Afromanem a funkcjonariuszami rozpoczął się po przeszukaniu jego domu w Ohio. Po wydarzeniu artysta opublikował nagrania z kamer monitoringu oraz stworzył serię humorystycznych utworów komentujących działania policji.

W odpowiedzi kilku funkcjonariuszy pozwało rapera, twierdząc, że materiały naruszyły ich reputację i stanowiły zniesławienie.

Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ dotyczyła granic wolności artystycznej oraz prawa do komentowania działań władz.

Raper twierdzi, że został niesłusznie zaatakowany

Po wygranej w poprzednim postępowaniu Afroman zdecydował się skierować własny pozew przeciwko Brianowi Newlandowi.

Według informacji przekazanych przez jego prawników artysta zarzuca byłemu funkcjonariuszowi m.in. bezpodstawne prowadzenie postępowania, nadużycie procedur prawnych, celowe wywołanie szkód emocjonalnych oraz negatywny wpływ na jego relacje zawodowe.

Afroman twierdzi, że wcześniejsze oskarżenia spowodowały u niego stres, problemy ze snem oraz zaszkodziły jego wizerunkowi.

Sprawa dotyczy wolności słowa

Jednym z głównych tematów całego konfliktu pozostaje granica między krytyką a zniesławieniem. Afroman argumentuje, że jego utwory były formą satyry i komentarza społecznego, a nie próbą wyrządzenia komuś szkody.

Sprawa jest również obserwowana jako kolejny przykład dyskusji dotyczącej praw artystów do wykorzystywania muzyki jako narzędzia komentowania wydarzeń publicznych.

Afroman domaga się odszkodowania

W nowym pozwie artysta ubiega się o odszkodowanie oraz zwrot kosztów prawnych. Dokładna wysokość żądanej kwoty nie została jeszcze ujawniona.

Postępowanie pozostaje w toku, a dalszy rozwój sprawy może mieć znaczenie dla podobnych konfliktów dotyczących wolności wypowiedzi, satyry i działań organów ścigania.