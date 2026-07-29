Do sieci wysciekły screeny rozmów Fagaty z Żabsonem. Raper komentuje: „Zachowałem się jak kompletny debil. Poleciałem na zdjęcie gołej dupy (…) Kontakt z tą osobą to największy błąd w moim życiu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W ostatnich dniach wokół Fagaty zrobiło się naprawdę gorąco. Influencerka i raperka mierzy się z falą krytyki, a w sieci pojawiają się kolejne materiały i oskarżenia pod jej adresem. Sytuację dodatkowo zaostrzyła informacja o tym, że Konopsky zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Teraz internet obiegły kolejne screeny, które mają przedstawiać prywatne rozmowy Fagaty z Żabsonem.

Screeny z 2021 roku wywołały burzę

Opublikowane wiadomości mają pochodzić z 2021 roku. To właśnie wtedy Żabson był w związku z Lilą Janowską, dlatego publikacja screenów natychmiast wywołała lawinę komentarzy.

Od dawna pojawiały się plotki, że relacja rapera i Fagaty mogła być bliższa, niż oboje przyznawali. Teraz internauci twierdzą, że treść udostępnionych wiadomości tylko podsyciła te spekulacje.

Żabson nie ukrywa, że żałuje

Po tym, jak do sieci trafiły prywatne wiadomości mające pochodzić z 2021 roku, głos postanowił zabrać Żabson. Raper opublikował oświadczenie, w którym nie tylko odniósł się do wycieku, ale również szczerze przyznał, że jego kontakt z influencerką był jedną z najgorszych decyzji w życiu.

„Poleciałem na zdjęcie gołej dupy”

Żabson nie zaprzeczył, że prowadził rozmowy z Fagatą. Przyznał, że wiadomości pochodzą z czasu, gdy był związany z Lilą Janowską i nie próbował usprawiedliwiać swojego zachowania.

– „Kiedyś już wyszły jakieś screeny. Nie wiem, czy to są te same. To, co mogę powiedzieć, to to, że w tamtym momencie nie rozumiałem wartości tego związku. Zachowałem się jak kompletny debil. Poleciałem na zdjęcie gołej dupy. Odpisałem na to i nie da się tego usprawiedliwić, bo to debilizm” – napisał raper.

To jedno z najbardziej szczerych wyznań, jakie opublikował w mediach społecznościowych. Nie zrzuca winy na nikogo i otwarcie przyznaje, że popełnił błąd.

„Płacę za to do dzisiaj”

Jeszcze mocniejsze słowa padły chwilę później. Żabson nie ukrywa, że do dziś odczuwa skutki tamtych wydarzeń.

– „Kontakt z tą osobą to największy błąd w moim życiu i płacę za to do dzisiaj. Do dzisiaj tego żałuję” – stwierdził.

Te słowa błyskawicznie zaczęły krążyć po mediach społecznościowych i wywołały wiele komentarzy. Część internautów doceniła szczerość rapera, inni zwracali uwagę, że sprawa wróciła po kilku latach.

Przeprosił Lilę Janowską

W swoim oświadczeniu Żabson wspomniał także o byłej partnerce. Podkreślił, że już wcześniej ją przeprosił, ale uznał, że powinien zrobić to ponownie publiczznie.