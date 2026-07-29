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ELDO świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Wyjątkowy koncert w Warszawie już w październiku 2026

Legendarny raper zagra jubileuszowy koncert w Palladium

2026.07.29

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Eldo fot. P. Tarasewicz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fani polskiego hip-hopu mają powód do świętowania. ELDO, jedna z najważniejszych postaci w historii rodzimej sceny rapowej, obchodzi 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji 23 października 2026 roku w warszawskim klubie Palladium odbędzie się wyjątkowy koncert jubileuszowy „ELDO Chodź ze mną – koncert specjalny, 30 lat na scenie”.

Wydarzenie ma być jednym z najważniejszych koncertów hip-hopowych tego roku. Na scenie pojawią się zaproszeni goście, a publiczność usłyszy przekrój twórczości artysty – od klasycznych numerów zespołu Grammatik, przez solową karierę ELDO, aż po utwory projektu Parias.

ELDO 30 lat na scenie – wyjątkowa podróż przez historię polskiego rapu

Leszek „ELDO” Kaźmierczak od trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w polskim hip-hopie. Jego twórczość od zawsze wyróżniała się refleksyjnymi tekstami, charakterystycznym stylem i wyjątkowym podejściem do muzyki.

Artysta zapisał się w historii polskiej kultury hip-hopowej jako współzałożyciel legendarnego zespołu Grammatik, który współtworzył razem z Jotuze, Aś i Noonem. Album „Światła Miasta” do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w fani będą mogli usłyszeć utwory, które przez lata stały się klasykami polskiego rapu. W programie znajdą się najważniejsze kawałki z dorobku artysty, historii polskiego rapu.

ELDO ma na koncie również bogatą karierę solową. Raper wydał osiem albumów solowych, sześć płyt z Grammatik oraz materiał nagrany w ramach projektu Parias.

Na jubileuszowym koncercie nie zabraknie największych hitów ELDO

Podczas koncertu w Palladium fani będą mogli usłyszeć utwory, które przez lata stały się klasykami polskiego rapu. W programie znajdą się najważniejsze kawałki z dorobku artysty, w tym między innymi:

  • „Friko”,
  • „Nie pytaj o nią”,
  • „Nie ma skróconych dróg”,
  • „Granice”,
  • „Chodź ze mną”,
  • „Mędrcy z kosmosu”,
  • „Miasto słońca”.

To właśnie teksty ELDO sprawiły, że raper zyskał status jednego z najlepszych tekściarzy w historii polskiego hip-hopu. Jego utwory od lat są ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń słuchaczy.

Grammatik, Molesta Ewenement i Parias wśród pierwszych ogłoszonych gości

Organizatorzy zapowiadają specjalny program przygotowany wyłącznie na tę okazję. Lista zaproszonych artystów będzie stopniowo rozszerzana, jednakką, ale także formą opowieści, komentarza społecznego i osobistej refleksji. Przez 30 lat działalności artysta konsekwentnie budował własny styl, zdobywając szacunek zarówno fanów już teraz wiadomo, że na scenie pojawią się wyjątkowi goście.

Pierwszymi potwierdzonymi wykonawcami są:

  • Grammatik,
  • Molesta Ewenement,
  • Parias,
  • Ajron.

Ich obecność dodatkowo podkreśla znaczenie jubileuszu ELDO oraz jego wpływ na rozwój polskiej sceny hip-hopowej.

ELDO – artysta, którego teksty przetrwały próbę czasu

Kariera ELDO pokazuje, że rap może być nie tylko muzyką, ale także formą opowieści, komentarza społecznego i osobistej refleksji. Przez 30 lat działalności artysta konsekwentnie budował własny styl, zdobywając szacunek zarówno fanów, jak i innych muzyków.

Jubileuszowy koncert w Warszawie będzie okazją do wspólnego przeżycia najważniejszych momentów jego kariery oraz spotkania z twórczością, która od lat towarzyszy słuchaczom polskiego hip-hopu.

ELDO „Chodź ze mną” – koncert specjalny. Informacje

📅 Data: 23 października 2026 roku
📍 Miejsce: Palladium, Warszawa
🎤 Artysta: ELDO – 30 lat na scenie
🎶 Goście: Grammatik, Molesta Ewenement, Parias, Ajron oraz kolejni ogłoszeni artyści

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