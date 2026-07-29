ELDO świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Wyjątkowy koncert w Warszawie już w październiku 2026

Fani polskiego hip-hopu mają powód do świętowania. ELDO, jedna z najważniejszych postaci w historii rodzimej sceny rapowej, obchodzi 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji 23 października 2026 roku w warszawskim klubie Palladium odbędzie się wyjątkowy koncert jubileuszowy „ELDO Chodź ze mną – koncert specjalny, 30 lat na scenie”.
Wydarzenie ma być jednym z najważniejszych koncertów hip-hopowych tego roku. Na scenie pojawią się zaproszeni goście, a publiczność usłyszy przekrój twórczości artysty – od klasycznych numerów zespołu Grammatik, przez solową karierę ELDO, aż po utwory projektu Parias.
ELDO 30 lat na scenie – wyjątkowa podróż przez historię polskiego rapu
Leszek „ELDO” Kaźmierczak od trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej cenionych autorów tekstów w polskim hip-hopie. Jego twórczość od zawsze wyróżniała się refleksyjnymi tekstami, charakterystycznym stylem i wyjątkowym podejściem do muzyki.
Artysta zapisał się w historii polskiej kultury hip-hopowej jako współzałożyciel legendarnego zespołu Grammatik, który współtworzył razem z Jotuze, Aś i Noonem. Album „Światła Miasta” do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w fani będą mogli usłyszeć utwory, które przez lata stały się klasykami polskiego rapu. W programie znajdą się najważniejsze kawałki z dorobku artysty, historii polskiego rapu.
ELDO ma na koncie również bogatą karierę solową. Raper wydał osiem albumów solowych, sześć płyt z Grammatik oraz materiał nagrany w ramach projektu Parias.
Na jubileuszowym koncercie nie zabraknie największych hitów ELDO
Podczas koncertu w Palladium fani będą mogli usłyszeć utwory, które przez lata stały się klasykami polskiego rapu. W programie znajdą się najważniejsze kawałki z dorobku artysty, w tym między innymi:
„Friko”,
„Nie pytaj o nią”,
„Nie ma skróconych dróg”,
„Granice”,
„Chodź ze mną”,
„Mędrcy z kosmosu”,
„Miasto słońca”.
To właśnie teksty ELDO sprawiły, że raper zyskał status jednego z najlepszych tekściarzy w historii polskiego hip-hopu. Jego utwory od lat są ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń słuchaczy.
Grammatik, Molesta Ewenement i Parias wśród pierwszych ogłoszonych gości
Organizatorzy zapowiadają specjalny program przygotowany wyłącznie na tę okazję. Lista zaproszonych artystów będzie stopniowo rozszerzana, jednakką, ale także formą opowieści, komentarza społecznego i osobistej refleksji. Przez 30 lat działalności artysta konsekwentnie budował własny styl, zdobywając szacunek zarówno fanów już teraz wiadomo, że na scenie pojawią się wyjątkowi goście.
Pierwszymi potwierdzonymi wykonawcami są:
Grammatik,
Molesta Ewenement,
Parias,
Ajron.
Ich obecność dodatkowo podkreśla znaczenie jubileuszu ELDO oraz jego wpływ na rozwój polskiej sceny hip-hopowej.
ELDO – artysta, którego teksty przetrwały próbę czasu
Kariera ELDO pokazuje, że rap może być nie tylko muzyką, ale także formą opowieści, komentarza społecznego i osobistej refleksji. Przez 30 lat działalności artysta konsekwentnie budował własny styl, zdobywając szacunek zarówno fanów, jak i innych muzyków.
Jubileuszowy koncert w Warszawie będzie okazją do wspólnego przeżycia najważniejszych momentów jego kariery oraz spotkania z twórczością, która od lat towarzyszy słuchaczom polskiego hip-hopu.
ELDO „Chodź ze mną” – koncert specjalny. Informacje
📅 Data: 23 października 2026 roku
📍 Miejsce: Palladium, Warszawa
🎤 Artysta: ELDO – 30 lat na scenie
🎶 Goście: Grammatik, Molesta Ewenement, Parias, Ajron oraz kolejni ogłoszeni artyści