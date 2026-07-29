Lila Janowska zabrała głos po aferze z Żabsonem i Fagatą. „Prowokacje i budowanie narracji na cudzym nazwisku nigdy nie były częścią mojego świata”

Lila Janowska po raz pierwszy skomentowała głośną aferę związaną z wyciekiem prywatnych rozmów Żabsona i Fagaty. Influencerka, która przez lata unikała publicznych konfliktów, zdecydowała się opublikować oświadczenie, w którym jasno zaznaczyła, że nie chce być kojarzona z całą sprawą.

Kontrowersje wybuchły po ujawnieniu screenów rozmów między raperem Żabsonem a Fagatą. Z opublikowanych materiałów wynika, że relacja między nimi miała wyglądać inaczej, niż wcześniej przedstawiano ją opinii publicznej. Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim internecie.

Wyciek rozmów Żabsona i Fagaty wywołał burzę

Afera rozpoczęła się po publikacji zrzutów ekranu prywatnych rozmów, które miały pochodzić z 2021 roku. Materiały sugerowały, że Żabson utrzymywał kontakt z Fagatą w czasie, gdy miał pozostawać w związku z Lilą Janowską.

Sam raper odniósł się już do sprawy i potwierdził autentyczność części opublikowanych wiadomości. Przeprosił również swoją byłą partnerkę, przyznając, że sytuacja była dla niej trudna.

Wcześniej konflikt pomiędzy Fagatą a Lilą Janowską dotyczył między innymi zarzutów o kopiowanie wizerunku. Fagata miała sugerować, że influencerka inspiruje się jej stylem, sposobem ubierania oraz wyglądem. Z czasem internetowy spór zaczął przybierać na sile.

Lila Janowska przez lata milczała

Lila Janowska przez długi czas nie komentowała publicznie konfliktu. Influencerka podkreślała, że nie chce uczestniczyć w medialnych przepychankach i wybiera spokojne życie poza internetowymi sporami.

W swoim najnowszym oświadczeniu zaznaczyła, że od kilku lat obserwuje sytuację, w której jej nazwisko regularnie pojawia się przy kolejnych internetowych konfliktach.

Jak podkreśliła, milczenie nie było przypadkowe, ale stanowiło świadomą decyzję.

„Nie utożsamiam się z takim stylem komunikacji”

W opublikowanym komunikacie Lila Janowska wyjaśniła, że nie chce być częścią publicznych awantur i internetowych sporów.

Influencerka zaznaczyła, że nie identyfikuje się z komunikacją opartą na wzajemnych atakach, prowokacjach i budowaniu popularności poprzez konflikty.

Podkreśliła również, że chce skupić się na własnym życiu, pracy oraz osobach, które są dla niej ważne.

Lila Janowska odcina się od afery

W swoim oświadczeniu influencerka jasno zaznaczyła, że chce zakończyć temat i nie zamierza dalej komentować kolejnych doniesień.

Poprosiła również, aby nie łączyć jej z osobami oraz sytuacjami, które – jak twierdzi – nie były przez nią tworzone i w których nie chciała uczestniczyć.

Jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie całej sprawy za sobą i skupienie się na przyszłości.

Konflikt między Fagatą a Lilą Janowską trwał od lat

Relacje między obiema influencerkami od dłuższego czasu wzbudzały zainteresowanie internautów. Wcześniejsze spory dotyczyły przede wszystkim stylu, wizerunku oraz wzajemnych oskarżeń publikowanych w sieci.

Po ujawnieniu rozmów Żabsona i Fagaty temat powrócił ze zdwojoną siłą, ponieważ w centrum uwagi znalazła się także relacja rapera z Lilą Janowską.

Obecnie sama Janowska deklaruje jednak, że nie chce brać udziału w dalszym ciągu medialnej historii i wybiera zachowanie dystansu.

„Wybieram spokój” – podsumowała Lila Janowska

Na zakończenie swojego wpisu influencerka podziękowała osobom, które przez lata rozumiały jej decyzję o milczeniu. Podkreśliła, że brak publicznych komentarzy nie oznaczał braku reakcji, lecz świadomy wybór.

Lila Janowska zaznaczyła, że chce kierować swoją energię na własne cele i życie prywatne.

Sprawa Żabsona, Fagaty i Lili Janowskiej nadal wzbudza ogromne zainteresowanie wśród internautów, jednak sama influencerka jasno zakomunikowała, że nie zamierza kontynuować publicznej dyskusji.