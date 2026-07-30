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Lil Durk walczy o wykluczenie teledysku z procesu. Prokuratura chce wykorzystać klip jako dowód

Obrona: twórczość artystyczna nie może być dowodem winy

2026.07.30

opublikował:

Lil Durk

fot. mat. pras.

Lil Durk podejmuje kolejną próbę zablokowania materiałów, które prokuratura chce przedstawić podczas jego procesu w sprawie domniemanego zlecenia zabójstwa. Śledczy zamierzają wykorzystać teledysk do utworu „Pissed Me Off” jako jeden z dowodów w postępowaniu, jednak obrona stanowczo się temu sprzeciwia.

Proces Lil Durka rusza w sierpniu

Rozpoczęcie procesu zaplanowano na 20 sierpnia. Raper został oskarżony o udział w domniemanym spisku mającym na celu zlecenie zabójstwa rapera Quando Rondo. Według aktu oskarżenia motywem miała być zemsta za śmierć King Vona.

W wyniku strzelaniny zginął kuzyn Quando Rondo, Saviay’a „Lul Pab” Robinson, a nie sam raper.

Lil Durk nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Prokuratura chce wykorzystać teledysk „Pissed Me Off”

Jak informują amerykańskie media, prokuratorzy złożyli wniosek o dopuszczenie jako dowodu teledysku do utworu „Pissed Me Off”, który ukazał się w 2021 roku.

Zdaniem śledczych niektóre elementy klipu, w tym biżuteria nawiązująca do King Vona oraz miejsce realizacji nagrania, mogą mieć znaczenie dla sprawy i stanowić poszlaki dotyczące motywów działania oskarżonego.

Prokuratura zwraca również uwagę na lokalizację, w której powstał teledysk, oraz twierdzi, że widoczne w nim symbole i gesty mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Obrona: twórczość artystyczna nie może być dowodem winy

Adwokaci Lil Durka od początku procesu sprzeciwiają się wykorzystywaniu tekstów piosenek i teledysków jako materiału dowodowego.

Zdaniem obrony twórczość artystyczna stanowi formę ekspresji i nie powinna być interpretowana jako potwierdzenie popełnienia przestępstwa. Prawnicy argumentują również, że dopuszczenie takich materiałów mogłoby naruszać konstytucyjnie chronioną wolność wypowiedzi.

Sąd zdecyduje przed rozpoczęciem procesu

Nie wiadomo jeszcze, czy sąd przychyli się do wniosku prokuratury. W przeszłości obronie Lil Durka udało się skutecznie zakwestionować część materiałów przedstawianych przez śledczych, jednak decyzja dotycząca teledysku „Pissed Me Off” nie została jeszcze podjęta.

Proces, który rozpocznie się 20 sierpnia, ma odpowiedzieć na zarzuty stawiane raperowi. Sam akt oskarżenia nie oznacza stwierdzenia winy, a o odpowiedzialności Lil Durka zdecyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania.

 

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