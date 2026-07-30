Diddy wyjdzie z więzienia wcześniej? Pojawiła się nowa data zwolnienia po bójce za kratami

Sean „Diddy” Combs doczekał się kolejnej zmiany terminu opuszczenia więzienia. Choć niedawno media informowały o bójce z udziałem rapera w zakładzie karnym FCI Fort Dix, najnowsze doniesienia wskazują, że incydent nie wpłynął negatywnie na jego sytuację. Co więcej, data zwolnienia ma zostać ponownie przyspieszona.

Nowa data wyjścia Diddy’ego na wolność

Według informacji przekazanych przez dziennikarkę zajmującą się tematyką prawną Lauren Conlin, dokumenty dotyczące Diddy’ego wskazują nową datę zakończenia odbywania kary.

Obecnie zwolnienie rapera ma nastąpić 24 stycznia 2028 roku. To kolejna zmiana harmonogramu odbywania kary. Wcześniej informowano, że miał opuścić więzienie najpierw w kwietniu, a następnie w lutym 2028 roku.

Bójka w więzieniu nie zmieniła sytuacji rapera

Kilka dni wcześniej amerykańskie media podały, że Diddy trafił do odosobnienia po bójce z innym osadzonym w zakładzie karnym FCI Fort Dix.

Według dostępnych informacji konflikt miał zostać sprowokowany przez współwięźnia, a Diddy miał odpowiedzieć na jego zachowanie. Szczegóły zdarzenia nie zostały jednak oficjalnie ujawnione.

Początkowo pojawiły się spekulacje, że incydent może skutkować wydłużeniem odbywanej kary. Najnowsze informacje wskazują jednak, że tak się nie stało.

Diddy wcześniej korzystał z programów resocjalizacyjnych

Podczas pobytu w więzieniu Diddy miał uczestniczyć w programie terapeutycznym oraz angażować się w inicjatywy edukacyjne skierowane do innych osadzonych. Według wcześniejszych doniesień właśnie takie działania miały przyczynić się do skrócenia jego wyroku.

Na ten moment nie podano powodów kolejnej zmiany daty zwolnienia.