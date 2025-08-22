Doja Cat zachwyca w singlu i klipie „Jealous Type”

Szukaj
Nowy album gwiazdy już we wrześniu.

2025.08.22

Laureatka nagrody Grammy oraz gwiazda światowego formatu, Doja Cat, powraca z nowym singlem i teledyskiem „Jealous Type”! Utwór został wyprodukowany przez Jacka Antonoffa (Taylor Swift, Lorde) i Y2K (Ariana Grande, Tate McRae). Teledysk w reżyserii Boni Maty nakręcono w Los Angeles.

Doja Cat po raz pierwszy zapowiedziała „Jealous Type” w swojej letniej kampanii dla marki Marc Jacobs. Utwór znajdzie się na jej wyczekiwanym piątym albumie studyjnym „Vie”, którego premierę zaplanowała na 26 września.

Niektórzy słyszeli już „Vie”

Niedawno Doja Cat była jedną z głównych gwiazd festiwalu Outside Lands Music Festival 2025 w San Francisco. Podczas energetycznego występu zaskoczyła fanów, prezentując na żywo utwór „Jealous Type”. Po koncercie artystka zorganizowała tajną imprezę w legendarnym drag klubie Oasis w San Francisco, gdzie wybrana grupa fanów miała okazję jako pierwsza wysłuchać fragmentów nadchodzącej płyty.

