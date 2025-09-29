Szukaj
Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Artystka odwiedzi nas w przyszłym roku.

2025.09.29

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po występie na Open’erze, czas na halowy koncert. W 2026 r. do Polski wróci Doja Cat. 19 czerwca artystka wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Doja odwiedzi nas na zaproszenie Live Nation Polska. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmastera ruszy 2 października o 10.00. Dzień później o tej samej godzinie rozpocznie się otwarta sprzedaż wejściówek.

„Vie” już na rynku

Laureatka nagrody Grammy, światowa supergwiazda Doja Cat ogłosiła nowe daty koncertów na 2026 rok w ramach globalnej trasy Ma Vie World Tour. Trasa promuje wydany 26 września piąty album studyjny artystki – Vie. Wydawnictwo to odważny projekt oddający hołd latom 70., 80. i 90., wzbogacony jednak jej charakterystycznym, nowoczesnym stylem. Artystka wciąż na nowo definiuje globalną scenę popu, przesuwając granice sztuki i wywierając niezaprzeczalny wpływ na muzykę i kulturę, umacniając swoją pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia.

