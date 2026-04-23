Doda żegna tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę: „Nie wierzę w wypadki”

Śmierć Łukasz Litewka wstrząsnęła opinią publiczną. 36-letni parlamentarzysta Nowa Lewica zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej. Na jego odejście zareagowało wiele osób ze świata polityki i mediów, w tym Doda, która opublikowała wzruszające pożegnanie.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Do zdarzenia doszło około godziny 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej. Według informacji przekazanych przez policję, samochód osobowy zderzył się z rowerzystą, którym był Łukasz Litewka. Poseł zmarł na miejscu. Informację o jego śmierci potwierdził rzecznik ugrupowania, Łukasz Michnik.

Nagła śmierć polityka wywołała falę komentarzy i kondolencji ze strony parlamentarzystów oraz współpracowników.

Wspólna walka o prawa zwierząt

Doda i Łukasz Litewka byli zaangażowani we wspólne działania na rzecz ochrony zwierząt. Ich współpraca opierała się na wspólnych wartościach i realnych inicjatywach podejmowanych w przestrzeni publicznej.

Artystka wielokrotnie podkreślała jego inteligencję emocjonalną i poczucie humoru, które czyniły go wyjątkową postacią zarówno w polityce, jak i poza nią.

Wzruszające pożegnanie Dody

Po informacji o śmierci posła, Doda opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych. Jej słowa pokazują, jak silna była ich relacja:

„Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy… Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu. Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrze nigdy.”

Wpis szybko poruszył internautów i stał się jednym z najbardziej komentowanych pożegnań w sieci.

Pamięć, która pozostanie

Śmierć Łukasza Litewki to ogromna strata nie tylko dla jego bliskich, ale również dla sceny politycznej i społecznej. Jego zaangażowanie, szczególnie w walkę o prawa zwierząt, pozostanie ważną częścią jego dziedzictwa.

Wielu komentujących podkreśla, że jego działania i idee będą kontynuowane przez innych.