Szukaj
CGM

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”

„Mandaryna nie powinna była tam wystąpić”

2025.09.06

opublikował:

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

20-lecie zwycięstwa Dody w Sopocie

Z okazji 20-lecia swojej wygranej na festiwalu w Sopocie, Doda postanowiła podzielić się z fanami nieznanymi faktami zza kulis. Podczas transmisji na żywo na Instagramie opowiedziała o ówczesnej rywalizacji, działaniach firm fonograficznych i wspomniała głośny występ Mandaryny, który do dziś budzi emocje.

„Mandaryna nie powinna była tam wystąpić”

Doda otwarcie przyznała, że Marta „Mandaryna” Wiśniewska została wciągnięta w projekt, który z góry nie miał szans powodzenia. Jej zdaniem wokalistka, mimo ogromnej popularności, nie była przygotowana do śpiewania na żywo w tak prestiżowym konkursie.

– Ktoś, kto wmówił Mandarynie, że da sobie radę na festiwalu, zrobił jej krzywdę. Nie da się w miesiąc nauczyć śpiewać na żywo, w takim stresie i atmosferze rywalizacji. To była zachłanność menedżerów i wytwórni – stwierdziła Doda.

Kupowanie głosów w Sopocie

Jednym z najgłośniejszych wątków poruszonych przez Dodę były kulisy głosowania publiczności. Jak ujawniła, firmy fonograficzne inwestowały ogromne sumy pieniędzy w karty do głosowania, aby zapewnić swoim artystom zwycięstwo.

– Wydawano po 50–60 tysięcy złotych na karty, z których oddawano głosy na wybranego artystę. Wiem to od Mai Sablewskiej, która opowiadała mi, jak te mechanizmy działały – zdradziła wokalistka.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D🌕DA (@dodaqueen)

>

Kontrowersje wokół Sopotu 2005

Festiwal z 2005 roku przeszedł do historii nie tylko ze względu na triumf Dody, ale też przez pamiętny występ Mandaryny, który stał się symbolem wokalnej wpadki. Choć później artystka i jej menedżerowie mówili o możliwym sabotażu, nigdy nie potwierdzono tych zarzutów.

 

Dziś, po 20 latach, Doda wraca do tamtych wydarzeń i podkreśla, że dla wielu artystów festiwal był nie tylko prestiżem, ale też ogromnym biznesem.

Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”
NEWS

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”
NEWS

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem
NEWS

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up
NEWS

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Burning Man 2025: Ofiara zabójstwa zidentyfikowana. Zaginął kilka dni przed tragicznym odkryciem
NEWS

Burning Man 2025: Ofiara zabójstwa zidentyfikowana. Zaginął kilka dni przed tragicznym odkryciem

Polecane

CGM
Legendarny raper został właścicielem drużyny baseballowej. Chce ją nazwać na cześć jednego ze swoich numerów

Legendarny raper został właścicielem drużyny baseballowej. Chce ją naz ...

Hip-hop i baseball łączą siły w Long Beach

10 minut temu

CGM
Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa rosyjskiego festiwalowicza

Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa ro ...

Nóż zabezpieczony przez śledczych

18 minut temu

CGM
Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper domaga się uniewinnienia lub nowego procesu

Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper do ...

Obrona rapera uważa, że prokuratura opiera się na złej defincji słowa prostytucja

25 minut temu

CGM
UNDER TWIST 2 rusza z miejsca – premiera singla „Nowe miasta” od Adveza, Frostiego i Foxsa

UNDER TWIST 2 rusza z miejsca – premiera singla „Nowe miasta” od Advez ...

Projekt dla nowego pokolenia

55 minut temu

CGM
Sojusz Margaret i Michała Szpaka przeciwko pozostałym trenerom w „The Voice of Poland”

Sojusz Margaret i Michała Szpaka przeciwko pozostałym trenerom w „The ...

Michał Szpak inicjuje współpracę

2 godziny temu

CGM
Quebonafide wróci na PGE Narodowy?

Quebonafide wróci na PGE Narodowy?

Jeśli będzie dalej tak grał - kto wie?

11 godzin temu