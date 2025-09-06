Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

20-lecie zwycięstwa Dody w Sopocie

Z okazji 20-lecia swojej wygranej na festiwalu w Sopocie, Doda postanowiła podzielić się z fanami nieznanymi faktami zza kulis. Podczas transmisji na żywo na Instagramie opowiedziała o ówczesnej rywalizacji, działaniach firm fonograficznych i wspomniała głośny występ Mandaryny, który do dziś budzi emocje.

„Mandaryna nie powinna była tam wystąpić”

Doda otwarcie przyznała, że Marta „Mandaryna” Wiśniewska została wciągnięta w projekt, który z góry nie miał szans powodzenia. Jej zdaniem wokalistka, mimo ogromnej popularności, nie była przygotowana do śpiewania na żywo w tak prestiżowym konkursie.

– Ktoś, kto wmówił Mandarynie, że da sobie radę na festiwalu, zrobił jej krzywdę. Nie da się w miesiąc nauczyć śpiewać na żywo, w takim stresie i atmosferze rywalizacji. To była zachłanność menedżerów i wytwórni – stwierdziła Doda.

Kupowanie głosów w Sopocie

Jednym z najgłośniejszych wątków poruszonych przez Dodę były kulisy głosowania publiczności. Jak ujawniła, firmy fonograficzne inwestowały ogromne sumy pieniędzy w karty do głosowania, aby zapewnić swoim artystom zwycięstwo.

– Wydawano po 50–60 tysięcy złotych na karty, z których oddawano głosy na wybranego artystę. Wiem to od Mai Sablewskiej, która opowiadała mi, jak te mechanizmy działały – zdradziła wokalistka.