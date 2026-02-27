Doda padła ofiarą oszustwa. AI wykorzystała jej nagranie do fałszywej kampanii

Doda dołączyła do grona gwiazd, których wizerunek został bezprawnie wykorzystany w sieci. Tym razem cyberprzestępcy posłużyli się sztuczną inteligencją, by stworzyć realistyczne nagranie z udziałem artystki i użyć go w fałszywej reklamie.

Deepfake z udziałem gwiazdy

W ostatnim czasie coraz więcej znanych osób pada ofiarą internetowych oszustów, którzy tworzą spreparowane materiały promujące rzekome produkty lub usługi. Wśród poszkodowanych znalazły się m.in. Martyna Wojciechowska, Katarzyna Skrzynecka, Daria Ładocha czy Anna Mucha.

Tym razem ofiarą padła Doda. W sieci zaczęło krążyć nagranie wygenerowane przez AI, w którym artystka rzekomo promuje kasyno. Materiał wygląda bardzo realistycznie – zarówno wizerunek, jak i głos są łudząco podobne do prawdziwych.

Apel do fanów

Piosenkarka, która obecnie przebywa za granicą, szybko zareagowała i opublikowała fałszywe nagranie na swoim profilu, ostrzegając obserwatorów.

– AI zmienia moje nagrania do promocji. Nie dajcie się nabrać – napisała.

W kolejnej relacji udostępniła również apel jednego z fanów o zgłaszanie reklamy jako oszustwa. „Ta reklama to oszustwo. Zgłaszajcie” – czytamy.

Sprawa pokazuje, jak łatwo dziś wykorzystać technologię do tworzenia deepfake’ów i jak ważna jest czujność użytkowników internetu wobec podejrzanych treści reklamowych.