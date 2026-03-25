Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

„Czasem warto MILCZEĆ"

2026.03.25

W przestrzeni medialnej ponownie wybuchła dyskusja wokół stosowania leku Ozempic, po kontrowersyjnej wypowiedzi Doda. Głos w sprawie zabrała Karolina Korwin Piotrowska, która ujawniła, że sama stosowała lek z powodów zdrowotnych i ostro skrytykowała uogólnienia dotyczące pacjentów.

Doda o Ozempicu: mocne i kontrowersyjne słowa

Wypowiedź Dody wywołała ogromne emocje. Artystka krytycznie odniosła się do osób sięgających po lek w celu redukcji masy ciała, mówiąc:

„Wszystkie tłuściochy, które są leniami, stwierdziły, że będą zabierać chorym ludziom lek, żeby się odchudzić. To nie jest inwestowanie w zdrowie, tylko po prostu inwestowanie w szybszy wynik, który jest katastroficzny później dla organów wewnętrznych”

Jej słowa spotkały się z falą krytyki i zarzutami o stygmatyzowanie osób zmagających się z otyłością oraz o szerzenie uproszczeń dotyczących leczenia.

Karolina Korwin Piotrowska o swoim leczeniu Ozempikiem

Do dyskusji włączyła się Karolina Korwin Piotrowska, która po raz pierwszy publicznie przyznała, że sama stosowała Ozempic w związku z chorobą metaboliczną. Jak podkreśliła:

„Brałam Ozempic pół roku, jestem chora metabolicznie, ten lek jest ogromną pomocą, a wyniki badań stają się lepsze – reguluje m.in. insulinę. To jest lek dla cukrzyków, zalecany przy niektórych, według wskazań lekarskich, chorób otyłościowych”

Dziennikarka zaznaczyła również, że zna wielu pacjentów, dla których terapia tym lekiem jest realnym wsparciem w leczeniu, a nie „drogą na skróty”.

„Nie każda osoba otyła jest leniwym tłuściochem”

Korwin Piotrowska wyraźnie sprzeciwiła się wrzucaniu wszystkich pacjentów do jednego worka i odniesieniom do osób zmagających się z otyłością w sposób pejoratywny. W swoim komentarzu podkreśliła:

„Dzięki chorobie spotkałam wiele osób, dla których ten lek, jak i inne z grupy, są zbawieniem, pomagają żyć, ratują nam życie. Nie jestem za drogą na skróty, ale nie każda osoba otyła jest leniwym tłuściochem”

Mocne zakończenie dyskusji: „Czasem warto MILCZEĆ”

W dalszej części dyskusji dziennikarka odniosła się także do potrzeby większej ostrożności w publicznych wypowiedziach dotyczących zdrowia i leczenia. Wspominając historię poznanej pacjentki, podsumowała:

„Poznałam w poczekalni u lekarza rok temu dziewczynę, która ćwiczyła, pilnowała diety, a wyniki badań były złe i otyłość do tego. Lekarz zapisał jej O i dieta zaczęła przynosić efekty, jak i trening. Założyła sukienkę. Naprawdę czasem warto milczeć.”

Popularne newsy

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną
NEWS

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao
NEWS

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne
NEWS

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie
NEWS

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Michał Wiśniewski może trafić do więzienia? Nowe ustalenia w głośnej sprawie
NEWS

Michał Wiśniewski może trafić do więzienia? Nowe ustalenia w głośnej sprawie

Grubson wraca z nowym singlem „Ilu nas jest”. Początek ery „Szlaki”
NEWS

Grubson wraca z nowym singlem „Ilu nas jest”. Początek ery „Szlaki”

Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings” odpowiada na ogromny popyt

Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings&# ...

Powrót na scenę po latach

7 godzin temu

CGM
Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Powrót po latach milczenia

12 godzin temu

CGM
Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez pogl ...

„Zostałam pominięta, bo jestem niewygodna”

12 godzin temu

CGM
Netflix użył AI do odtworzenia głosu Hillela Slovaka w nowym dokumencie o Red Hot Chili Peppers

Netflix użył AI do odtworzenia głosu Hillela Slovaka w nowym dokumenci ...

Gitarzysta zmarł w 1988 roku w wieku 26 lat z powodu przedawkowania narkotyków.

12 godzin temu

CGM
Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah Montana”

Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah ...

Gwiazdy Disneya i młodzieńcze uczucia

12 godzin temu

CGM
Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Czy decyzja była wymierzona w Drake'a?

13 godzin temu