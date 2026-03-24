Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Mało kto w Polsce zdaje sobie z tego sprawę, ale za naszą południową granicą Tribbs urósł do rangi jednej z najgorętszych postaci sceny klubowej. Hity na szczytach list, stadionowy koncert w Pradze i kolejne sukcesy, które przeszły u nas niemal bez echa. Czy właśnie patrzymy na najbardziej niezauważony „towar eksportowy” polskiej muzyki?!

Gdy myślimy o polskich artystach odnoszących sukces za granicą, najczęściej przychodzą do głowy oczywiste nazwiska. Tymczasem tuż obok – niemal niezauważony – rośnie fenomen, którego skali większość w Polsce po prostu nie zna. Tribbs, producent, DJ i autor hitów, stał się jednym z najciekawszych muzycznych „eksportów” do Czech. I nie jest to jednorazowy przypadek.

Od jednego hitu do dominacji na listach

To historia, która zaczęła się od jednego numeru… a dziś ma już na koncie cztery notowane hity na czeskim rynku, w tym: hit numer 1, hit numer 3 listy airplay a kolejne utwory regularnie pojawiające się w rotacji radiowej (w sumie 3 numery w top 10 w Czechach i dodatkowo jeszcze jeden w top 15).

Od „Future Champ” do stadionu w Pradze

Wszystko zaczęło się od utworu „Future Champ”, który do dziś żyje własnym życiem – nie tylko w Czechach, ale także w Polsce, gdzie regularnie trafia na playlisty siłowni i klubów fitness. To właśnie ten numer otworzył Tribbsowi drzwi do czeskiego rynku. Co ciekawe, jego relacja z czeskim rynkiem zaczęła się znacznie wcześniej – już w 2019 roku współtworzył eurowizyjną piosenkę „Friend of a Friend” zespołu Lake Malawi, reprezentującą Czechy na konkursie.

Potem było już tylko szybciej

Kolejny singiel – „Without You” – dotarł aż na 3. miejsce listy airplay w Czechach. Co ciekawe, w Polsce utwór… praktycznie przeszedł bez echa. Ten kontrast mówi wszystko. W Czechach Tribbs funkcjonuje jako pełnoprawna gwiazda sceny. Najlepszy dowód? – Stadionowy koncert w Pradze, gdzie wystąpił u boku jednego z największych czeskich artystów – Bena Cristovao. To nie klub, nie support „na rozgrzewkę”. To poziom, na który trafiają tylko ci, którzy naprawdę coś znaczą.

Gwiazda w Czechach, niedoceniony w Polsce

Mimo rosnącej popularności za granicą, w Polsce Tribbs wciąż pozostaje artystą znanym głównie bardziej zaangażowanym fanom muzyki. To przykład twórcy, który:

odnosi sukcesy międzynarodowe

gra na dużych scenach

buduje silną pozycję poza krajem

Nowy „towar eksportowy” polskiej muzyki?

Historia Tribbsa pokazuje, że polscy artyści mogą odnosić spektakularne sukcesy za granicą – nawet jeśli w kraju nie są jeszcze w pełni doceniani. Czechy, które przez lata eksportowały do Polski swoją popkulturę, dziś same przyjmują muzyczne wpływy znad Wisły.