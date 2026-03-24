Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Od „Future Champ" do stadionu

2026.03.24

Mało kto w Polsce zdaje sobie z tego sprawę, ale za naszą południową granicą Tribbs urósł do rangi jednej z najgorętszych postaci sceny klubowej. Hity na szczytach list, stadionowy koncert w Pradze i kolejne sukcesy, które przeszły u nas niemal bez echa. Czy właśnie patrzymy na najbardziej niezauważony „towar eksportowy” polskiej muzyki?!

Gdy myślimy o polskich artystach odnoszących sukces za granicą, najczęściej przychodzą do głowy oczywiste nazwiska. Tymczasem tuż obok – niemal niezauważony – rośnie fenomen, którego skali większość w Polsce po prostu nie zna. Tribbs, producent, DJ i autor hitów, stał się jednym z najciekawszych muzycznych „eksportów” do Czech. I nie jest to jednorazowy przypadek.

Od jednego hitu do dominacji na listach

To historia, która zaczęła się od jednego numeru… a dziś ma już na koncie cztery notowane hity na czeskim rynku, w tym: hit numer 1, hit numer 3 listy airplay a kolejne utwory regularnie pojawiające się w rotacji radiowej (w sumie 3 numery w top 10 w Czechach i dodatkowo jeszcze jeden w top 15).

Wszystko zaczęło się od utworu „Future Champ”, który do dziś żyje własnym życiem – nie tylko w Czechach, ale także w Polsce, gdzie regularnie trafia na playlisty siłowni i klubów fitness. To właśnie ten numer otworzył Tribbsowi drzwi do czeskiego rynku. Co ciekawe, jego relacja z czeskim rynkiem zaczęła się znacznie wcześniej – już w 2019 roku współtworzył eurowizyjną piosenkę „Friend of a Friend” zespołu Lake Malawi, reprezentującą Czechy na konkursie.

Potem było już tylko szybciej

Kolejny singiel – „Without You” – dotarł aż na 3. miejsce listy airplay w Czechach. Co ciekawe, w Polsce utwór… praktycznie przeszedł bez echa. Ten kontrast mówi wszystko. W Czechach Tribbs funkcjonuje jako pełnoprawna gwiazda sceny. Najlepszy dowód? – Stadionowy koncert w Pradze, gdzie wystąpił u boku jednego z największych czeskich artystów – Bena Cristovao. To nie klub, nie support „na rozgrzewkę”. To poziom, na który trafiają tylko ci, którzy naprawdę coś znaczą.

Gwiazda w Czechach, niedoceniony w Polsce

Mimo rosnącej popularności za granicą, w Polsce Tribbs wciąż pozostaje artystą znanym głównie bardziej zaangażowanym fanom muzyki. To przykład twórcy, który:

  • odnosi sukcesy międzynarodowe
  • gra na dużych scenach
  • buduje silną pozycję poza krajem

Nowy „towar eksportowy” polskiej muzyki?

Historia Tribbsa pokazuje, że polscy artyści mogą odnosić spektakularne sukcesy za granicą – nawet jeśli w kraju nie są jeszcze w pełni doceniani. Czechy, które przez lata eksportowały do Polski swoją popkulturę, dziś same przyjmują muzyczne wpływy znad Wisły.

Popularne newsy

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję
NEWS

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy
NEWS

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany
NEWS

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną
NEWS

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił
NEWS

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie
NEWS

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie
NEWS

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

CGM
Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w K ...

Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni

7 godzin temu

CGM
Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia L ...

Rekordowa liczba zgłoszeń i wyrównana rywalizacja

12 godzin temu

CGM
MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ wkracza w nowy etap kariery

16 godzin temu

CGM
Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biał ...

Żart o rasie podczas zatrzymania

2 dni temu

CGM
Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, ...

Kolejne kontrowersje wokół Blueface’a

2 dni temu

CGM
Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten mo ...

Wexler był odpowiedzialny za rozwój linii Yeezy i doskonale znał jej możliwości sprzedażowe

2 dni temu