Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Shaquille O’Neal postanowił odnieść się do ostatniego internetowego zamieszania, które dotyczyło rzekomej wymiany wiadomości prywatnych z piosenkarką Sabrina Carpenter. Legenda NBA stanowczo zaprzecza, że wysyłał jakiekolwiek nieodpowiednie DM-y, podkreślając przy tym, że „ma o wiele lepsze zagrania”.

Jak Wszystko Się Zaczęło

Cała sytuacja wybuchła, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się zrzuty ekranu rzekomej korespondencji między O’Nealem a Carpenter. Niecodzienne wiadomości brzmiały m.in.:

„Damn, baby. I would keep your farts in a cologne bottle and spray it on me every day.”

„I can’t be horny and want some of that Snow Bunny kitty for myself?!”

„My meat would have you in the hospital.”

Zrzuty szybko stały się viralem, a Shaquille O’Neal omówił je w swoim programie Big Podcast with Shaq, czytając niektóre z „wiadomości” dla słuchaczy.

Shaq: To Nie Były Moje Wiadomości

Shaquille stanowczo podkreślił, że każdy, kto go zna, wie, iż jego sposób flirtowania i „grania w grę” w relacjach jest o wiele bardziej wyrafinowany niż w tych rzekomych DM-ach. W swoim charakterystycznym, figlarnym stylu, O’Neal nawet zainscenizował te wiadomości, udając ich „słodki” ton, wywołując salwy śmiechu w studio.

„Po pierwsze, Diesel ma o wiele więcej gry niż to,” skomentował Shaq, używając swojego pseudonimu „The Diesel”.

Wpływ Internetu i Sztucznej Inteligencji

Raper Jim Jones, który gościł w podcaście, zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach, dzięki internetowi i technologii A.I., niemal wszystko można zmanipulować i sprawić, że wygląda prawdziwie.

Shaquille jednak dodał z humorem, że żadna sztuczna inteligencja nie dorówna jego naturalnemu urokowi i umiejętności uwodzenia i czarowania w realnym świecie.