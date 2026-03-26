CGM

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

„Mój członek wysłałby cię do szpitala”

2026.03.26

opublikował:

fot. mat. pras.

Shaquille O’Neal postanowił odnieść się do ostatniego internetowego zamieszania, które dotyczyło rzekomej wymiany wiadomości prywatnych z piosenkarką Sabrina Carpenter. Legenda NBA stanowczo zaprzecza, że wysyłał jakiekolwiek nieodpowiednie DM-y, podkreślając przy tym, że „ma o wiele lepsze zagrania”.

Jak Wszystko Się Zaczęło

Cała sytuacja wybuchła, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się zrzuty ekranu rzekomej korespondencji między O’Nealem a Carpenter. Niecodzienne wiadomości brzmiały m.in.:

  • „Damn, baby. I would keep your farts in a cologne bottle and spray it on me every day.”
  • „I can’t be horny and want some of that Snow Bunny kitty for myself?!”
  • „My meat would have you in the hospital.”

Zrzuty szybko stały się viralem, a Shaquille O’Neal omówił je w swoim programie Big Podcast with Shaq, czytając niektóre z „wiadomości” dla słuchaczy.

Shaq: To Nie Były Moje Wiadomości

Shaquille stanowczo podkreślił, że każdy, kto go zna, wie, iż jego sposób flirtowania i „grania w grę” w relacjach jest o wiele bardziej wyrafinowany niż w tych rzekomych DM-ach. W swoim charakterystycznym, figlarnym stylu, O’Neal nawet zainscenizował te wiadomości, udając ich „słodki” ton, wywołując salwy śmiechu w studio.

„Po pierwsze, Diesel ma o wiele więcej gry niż to,” skomentował Shaq, używając swojego pseudonimu „The Diesel”.

Wpływ Internetu i Sztucznej Inteligencji

Raper Jim Jones, który gościł w podcaście, zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach, dzięki internetowi i technologii A.I., niemal wszystko można zmanipulować i sprawić, że wygląda prawdziwie.

Shaquille jednak dodał z humorem, że żadna sztuczna inteligencja nie dorówna jego naturalnemu urokowi i umiejętności uwodzenia i czarowania w realnym świecie.

Tagi


Popularne newsy

Polecane

CGM
Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem"

Kacper Błoński przerywa milczenie

1 godzinę temu

CGM
Dawid Podsiadło udostępnił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Ostatnia szansa na bilety

3 godziny temu

CGM
Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu"

4 godziny temu

CGM
bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty

8 godzin temu

CGM
FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie napaści seksualnej

Twigs twierdzi, że Shia próbował ją uciszyć poprzez zapisy w umowie o poufności

13 godzin temu

CGM
Usher o Diddym: „Nie mam nic negatywnego do powiedzenia na jego temat, bo moje doświadczenia były inne niż też, które widzi świat"

Usher wychwala Diddy'ego zapominając o ofiarach jego przestępstw

13 godzin temu