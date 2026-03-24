Rekordowa liczba zgłoszeń i wyrównana rywalizacja

2026.03.24

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

fot. P. Tarasewicz

Fryderyki 2026: pełna lista nominacji w muzyce rozrywkowej

Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2026 w kategorii muzyki rozrywkowej. Tegoroczna edycja przynosi wyjątkowo szeroki przekrój stylistyczny i bardzo wyrównaną rywalizację. Zwycięzców poznamy 25 maja podczas gali w Warszawie, która będzie częścią Fryderyk Festiwal 2026.

Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostało zgłoszonych 428 albumów w ośmiu kategoriach gatunkowych: od popu, przez rock i blues, hip-hop, metal, po muzykę korzeni i ilustracyjną. W konkursie startowało także 286 teledysków. Na liście zgłoszonych debiutantów Związek Producentów Audio Video – organizator Fryderyków – odnotował 93 nazwiska.

O nominację dla najlepszego singla hiphopowego ubiegały się 53 utwory, 107 utworów konkurowało o nominację w kategorii Singiel Roku Pop, a 95 – w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny. W tym roku Akademia postanowiła przyznać nominacje nie tylko wykonawcom singli, ale także ich autorom tekstów, kompozytorom i producentom muzycznym.

Kuban i Kasia Lins z największymi szansami

W tym roku wśród nominowanych największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban. Akademia Fonograficzna wyróżniła Kasię nominacjami w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za krążek Obywatelka K.L. oraz Singiel Roku Pop Alternatywny za utwór Śmierć w bikini. Wraz z Maciejem Aleksandrem Bierutem i Karolem Łakomcem artystka powalczy też o statuetkę w kategorii Teledysk Roku za klip do Śmierci w bikini jako jego współreżyserka.
Głosami członków Akademii Kuban wskazany jest do nagrody w kategorii Album Roku Hip Hop za krążek FUGAZI oraz w kategorii Singiel Roku Hip Hop za zanim spadnie deszcz, nagrany z Mrozem i Favstem. Wspólnie z Zalią i Favstem ubiega się on także o statuetkę w kategorii Singiel Roku Pop za utwór kyoto. Zgodnie z nowym regulaminem zarówno on, jak i Kasia Lins mają szansę na Fryderyka w kategorii Artysta/Artystka Roku.

Potrójną szansę na statuetkę ma Kuba Badach. Powalczy o Fryderyka w kategoriach Album Roku Pop za płytę Radio Edit oraz Singiel Roku Pop za utwór Układ otwarty, a także o nagrodę w kategorii Artysta Roku.

Po dwie nominacje otrzymali w tym roku od Akademii Fonograficznej: sanah, Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Quebonafide, Błażej Król, Favst i Kacperczyk.

Album Roku Pop

W tej kategorii znalazły się zarówno uznane nazwiska, jak i artyści młodszego pokolenia:

  • IGO – „12”
  • Kuba Badach – „Radio Edit”
  • Maryla Rodowicz – „Niech żyje bal”
  • Wiktor Dyduła – „Tak jak tutaj stoję”
  • Zalia – „Serce”

Album Roku Pop Alternatywny

Tutaj konkurencja jest szczególnie różnorodna stylistycznie:

  • BOKKA – „White Room”
  • Fisz Emade Tworzywo – „25”
  • Kacperczyk – „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”
  • Kasia Lins – „Obywatelka K.L.”
  • Mela Koteluk – „Harmonia”

Album Roku Hip Hop

Czołówka polskiego rapu walczy o statuetkę:

  • Kuban – „FUGAZI”
  • Pezet – „Muzyka Popularna”
  • PRO8L3M – „Ex Umbra Ad Libertatem”
  • Quebonafide – „PÓŁNOC / POŁUDNIE”
  • Zdechły Osa – „TRASH TAPE”

Album Roku Rock & Blues

  • Błażej Król – „Popiół”
  • Lady Pank – „LP 45”
  • Luxtorpeda – „MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ”
  • WaluśKraksaKryzys – „Tematy i wariacje”
  • Wiraszko – „Tak młodo się nie spotkamy”

Album Roku Metal

  • Behemoth – „The Shit Ov God”
  • Coma – „Coma Live PolandRock Festival 2024”
  • Corruption – „Tequila Songs & Desert Winds”
  • Hostia – „Razorblade Psalm”
  • Turbo – „Blizny”

Album Roku Muzyka Alternatywna

  • Błoto – „Grzyby”
  • hoshii – „HER NAME WAS YUMI”
  • Kury – „Uno Lovis Party”
  • Michał Król – „City Cluster”
  • Variete – „Sieć Indry”

Album Roku Muzyka Korzeni

  • Basia Giewont – „Szeptucha”
  • CHRUST – „Przed zmierzchem”
  • Vavamuffin – „Fly High-Fi!”
  • Warszawskie Combo Taneczne – „Pamiętam Twoje oczy”
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna – „Oranżowy Świt”

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

  • Arek Jakubik – „Romeo i Julia żyją”
  • Bartek Wąsik – „Pianorizon”
  • Daniel Bloom – „Zamach na papieża”
  • Jerzy Rogiewicz – „1670: Sezon 2”
  • Miro Kepinski – „Druga Furioza”

Singiel Roku Pop

  • Daria Zawiałow, Artur Rojek – „Dziwna”
  • Kuba Badach – „Układ otwarty”
  • Kuban, Favst, Zalia – „kyoto”
  • Natalia Przybysz – „Ramen”
  • sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock

  • Błażej Król – „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie”
  • Daria ze Śląska – „A może jeszcze się da”
  • Fisz Emade Tworzywo – „Niemoc”
  • Fukaj, Vito Bambino – „Zabiorę Cię Tam”
  • Kasia Lins – „Śmierć w bikini”

 

Singiel Roku Hip Hop

  • Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
  • Kacperczyk, Kukon, ZORZA – „Moja wina”
  • Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
  • O.S.T.R. – „SAM”
  • Quebonafide, Sobel – „NORADRENALINA”

Teledysk Roku

  • Daria Zawiałow & Artur Rojek – „Dziwna”
  • Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
  • Kasia Lins – „Śmierć w bikini”
  • Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
  • sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Fonograficzny Debiut Roku

  • pszona
  • Zuta
  • Kosma Król
  • JACKO BRANGO
  • Kuba i Kuba
  • Sad Smiles

Zwycięzców poznamy już 25 maja – wtedy okaże się, kto sięgnie po najważniejsze statuetki polskiego przemysłu muzycznego.

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję
NEWS

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy
NEWS

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany
NEWS

50 Centa jest znanym królem trollingu. Syn T.I. zaczyna mu w tym dorównywać – King Harris zastrzegł nazwisko matki rapera i nazwał nim swoją linię marihuany

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao
NEWS

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił
NEWS

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie
NEWS

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie
NEWS

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w K ...

Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni

7 godzin temu

CGM
MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ wkracza w nowy etap kariery

16 godzin temu

CGM
Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradz ...

Od „Future Champ” do stadionu

18 godzin temu

CGM
Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biały”. Do sieci trafiło nowe nagranie z zatrzymania gwiazdora przez policję

Justin Timberlake żartował na komisariacie z tego, że jest „biał ...

Żart o rasie podczas zatrzymania

2 dni temu

CGM
Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, z którą się kłócił

Awantura na live’ie Blueface’a. Ojciec rapera agresywny wobec kobiety, ...

Kolejne kontrowersje wokół Blueface’a

2 dni temu

CGM
Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten model mógł być hitem za miliardy

Szef Adidasa pokazał Yeezy, które nigdy nie trafiły do sklepów. Ten mo ...

Wexler był odpowiedzialny za rozwój linii Yeezy i doskonale znał jej możliwości sprzedażowe

2 dni temu