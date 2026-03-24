Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Fryderyki 2026: pełna lista nominacji w muzyce rozrywkowej

Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2026 w kategorii muzyki rozrywkowej. Tegoroczna edycja przynosi wyjątkowo szeroki przekrój stylistyczny i bardzo wyrównaną rywalizację. Zwycięzców poznamy 25 maja podczas gali w Warszawie, która będzie częścią Fryderyk Festiwal 2026.

Rekordowa liczba zgłoszeń i wyrównana rywalizacja

Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostało zgłoszonych 428 albumów w ośmiu kategoriach gatunkowych: od popu, przez rock i blues, hip-hop, metal, po muzykę korzeni i ilustracyjną. W konkursie startowało także 286 teledysków. Na liście zgłoszonych debiutantów Związek Producentów Audio Video – organizator Fryderyków – odnotował 93 nazwiska. O nominację dla najlepszego singla hiphopowego ubiegały się 53 utwory, 107 utworów konkurowało o nominację w kategorii Singiel Roku Pop, a 95 – w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny. W tym roku Akademia postanowiła przyznać nominacje nie tylko wykonawcom singli, ale także ich autorom tekstów, kompozytorom i producentom muzycznym. Kuban i Kasia Lins z największymi szansami

W tym roku wśród nominowanych największe szanse na Fryderyka mają Kasia Lins i Kuban. Akademia Fonograficzna wyróżniła Kasię nominacjami w kategorii Album Roku Pop Alternatywny za krążek Obywatelka K.L. oraz Singiel Roku Pop Alternatywny za utwór Śmierć w bikini. Wraz z Maciejem Aleksandrem Bierutem i Karolem Łakomcem artystka powalczy też o statuetkę w kategorii Teledysk Roku za klip do Śmierci w bikini jako jego współreżyserka.

Głosami członków Akademii Kuban wskazany jest do nagrody w kategorii Album Roku Hip Hop za krążek FUGAZI oraz w kategorii Singiel Roku Hip Hop za zanim spadnie deszcz, nagrany z Mrozem i Favstem. Wspólnie z Zalią i Favstem ubiega się on także o statuetkę w kategorii Singiel Roku Pop za utwór kyoto. Zgodnie z nowym regulaminem zarówno on, jak i Kasia Lins mają szansę na Fryderyka w kategorii Artysta/Artystka Roku.

Potrójną szansę na statuetkę ma Kuba Badach. Powalczy o Fryderyka w kategoriach Album Roku Pop za płytę Radio Edit oraz Singiel Roku Pop za utwór Układ otwarty, a także o nagrodę w kategorii Artysta Roku.

Po dwie nominacje otrzymali w tym roku od Akademii Fonograficznej: sanah, Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Quebonafide, Błażej Król, Favst i Kacperczyk.

Album Roku Pop

W tej kategorii znalazły się zarówno uznane nazwiska, jak i artyści młodszego pokolenia:

IGO – „12”

– „12” Kuba Badach – „Radio Edit”

– „Radio Edit” Maryla Rodowicz – „Niech żyje bal”

– „Niech żyje bal” Wiktor Dyduła – „Tak jak tutaj stoję”

– „Tak jak tutaj stoję” Zalia – „Serce”

Album Roku Pop Alternatywny

Tutaj konkurencja jest szczególnie różnorodna stylistycznie:

BOKKA – „White Room”

– „White Room” Fisz Emade Tworzywo – „25”

– „25” Kacperczyk – „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”

– „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK” Kasia Lins – „Obywatelka K.L.”

– „Obywatelka K.L.” Mela Koteluk – „Harmonia”

Album Roku Hip Hop

Czołówka polskiego rapu walczy o statuetkę:

Kuban – „FUGAZI”

– „FUGAZI” Pezet – „Muzyka Popularna”

– „Muzyka Popularna” PRO8L3M – „Ex Umbra Ad Libertatem”

– „Ex Umbra Ad Libertatem” Quebonafide – „PÓŁNOC / POŁUDNIE”

– „PÓŁNOC / POŁUDNIE” Zdechły Osa – „TRASH TAPE”

Album Roku Rock & Blues

Błażej Król – „Popiół”

– „Popiół” Lady Pank – „LP 45”

– „LP 45” Luxtorpeda – „MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ”

– „MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ” WaluśKraksaKryzys – „Tematy i wariacje”

– „Tematy i wariacje” Wiraszko – „Tak młodo się nie spotkamy”

Album Roku Metal

Behemoth – „The Shit Ov God”

– „The Shit Ov God” Coma – „Coma Live PolandRock Festival 2024”

– „Coma Live PolandRock Festival 2024” Corruption – „Tequila Songs & Desert Winds”

– „Tequila Songs & Desert Winds” Hostia – „Razorblade Psalm”

– „Razorblade Psalm” Turbo – „Blizny”

Album Roku Muzyka Alternatywna

Błoto – „Grzyby”

– „Grzyby” hoshii – „HER NAME WAS YUMI”

– „HER NAME WAS YUMI” Kury – „Uno Lovis Party”

– „Uno Lovis Party” Michał Król – „City Cluster”

– „City Cluster” Variete – „Sieć Indry”

Album Roku Muzyka Korzeni

Basia Giewont – „Szeptucha”

– „Szeptucha” CHRUST – „Przed zmierzchem”

– „Przed zmierzchem” Vavamuffin – „Fly High-Fi!”

– „Fly High-Fi!” Warszawskie Combo Taneczne – „Pamiętam Twoje oczy”

– „Pamiętam Twoje oczy” Warszawska Orkiestra Sentymentalna – „Oranżowy Świt”

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Arek Jakubik – „Romeo i Julia żyją”

– „Romeo i Julia żyją” Bartek Wąsik – „Pianorizon”

– „Pianorizon” Daniel Bloom – „Zamach na papieża”

– „Zamach na papieża” Jerzy Rogiewicz – „1670: Sezon 2”

– „1670: Sezon 2” Miro Kepinski – „Druga Furioza”

Singiel Roku Pop

Daria Zawiałow , Artur Rojek – „Dziwna”

, – „Dziwna” Kuba Badach – „Układ otwarty”

– „Układ otwarty” Kuban , Favst , Zalia – „kyoto”

, , – „kyoto” Natalia Przybysz – „Ramen”

– „Ramen” sanah , Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock

Błażej Król – „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie”

– „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie” Daria ze Śląska – „A może jeszcze się da”

– „A może jeszcze się da” Fisz Emade Tworzywo – „Niemoc”

– „Niemoc” Fukaj , Vito Bambino – „Zabiorę Cię Tam”

, – „Zabiorę Cię Tam” Kasia Lins – „Śmierć w bikini”

Singiel Roku Hip Hop

Bedoes 2115 , Kubi Producent – „Kamień z serca”

, – „Kamień z serca” Kacperczyk , Kukon , ZORZA – „Moja wina”

, , – „Moja wina” Kuban , Mrozu , Favst – „zanim spadnie deszcz”

, , – „zanim spadnie deszcz” O.S.T.R. – „SAM”

– „SAM” Quebonafide , Sobel – „NORADRENALINA”

Teledysk Roku

Daria Zawiałow & Artur Rojek – „Dziwna”

Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”

Kasia Lins – „Śmierć w bikini”

Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”

sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”

Fonograficzny Debiut Roku

pszona

Zuta

Kosma Król

JACKO BRANGO

Kuba i Kuba

Sad Smiles

Zwycięzców poznamy już 25 maja – wtedy okaże się, kto sięgnie po najważniejsze statuetki polskiego przemysłu muzycznego.