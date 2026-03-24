Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Fryderyki 2026: pełna lista nominacji w muzyce rozrywkowej
Akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje do Fryderyków 2026 w kategorii muzyki rozrywkowej. Tegoroczna edycja przynosi wyjątkowo szeroki przekrój stylistyczny i bardzo wyrównaną rywalizację. Zwycięzców poznamy 25 maja podczas gali w Warszawie, która będzie częścią Fryderyk Festiwal 2026.
Rekordowa liczba zgłoszeń i wyrównana rywalizacja
Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostało zgłoszonych 428 albumów w ośmiu kategoriach gatunkowych: od popu, przez rock i blues, hip-hop, metal, po muzykę korzeni i ilustracyjną. W konkursie startowało także 286 teledysków. Na liście zgłoszonych debiutantów Związek Producentów Audio Video – organizator Fryderyków – odnotował 93 nazwiska.
Kuban i Kasia Lins z największymi szansami
Potrójną szansę na statuetkę ma Kuba Badach. Powalczy o Fryderyka w kategoriach Album Roku Pop za płytę Radio Edit oraz Singiel Roku Pop za utwór Układ otwarty, a także o nagrodę w kategorii Artysta Roku.
Album Roku Pop
W tej kategorii znalazły się zarówno uznane nazwiska, jak i artyści młodszego pokolenia:
- IGO – „12”
- Kuba Badach – „Radio Edit”
- Maryla Rodowicz – „Niech żyje bal”
- Wiktor Dyduła – „Tak jak tutaj stoję”
- Zalia – „Serce”
Album Roku Pop Alternatywny
Tutaj konkurencja jest szczególnie różnorodna stylistycznie:
- BOKKA – „White Room”
- Fisz Emade Tworzywo – „25”
- Kacperczyk – „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”
- Kasia Lins – „Obywatelka K.L.”
- Mela Koteluk – „Harmonia”
Album Roku Hip Hop
Czołówka polskiego rapu walczy o statuetkę:
- Kuban – „FUGAZI”
- Pezet – „Muzyka Popularna”
- PRO8L3M – „Ex Umbra Ad Libertatem”
- Quebonafide – „PÓŁNOC / POŁUDNIE”
- Zdechły Osa – „TRASH TAPE”
Album Roku Rock & Blues
- Błażej Król – „Popiół”
- Lady Pank – „LP 45”
- Luxtorpeda – „MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ”
- WaluśKraksaKryzys – „Tematy i wariacje”
- Wiraszko – „Tak młodo się nie spotkamy”
Album Roku Metal
- Behemoth – „The Shit Ov God”
- Coma – „Coma Live PolandRock Festival 2024”
- Corruption – „Tequila Songs & Desert Winds”
- Hostia – „Razorblade Psalm”
- Turbo – „Blizny”
Album Roku Muzyka Alternatywna
- Błoto – „Grzyby”
- hoshii – „HER NAME WAS YUMI”
- Kury – „Uno Lovis Party”
- Michał Król – „City Cluster”
- Variete – „Sieć Indry”
Album Roku Muzyka Korzeni
- Basia Giewont – „Szeptucha”
- CHRUST – „Przed zmierzchem”
- Vavamuffin – „Fly High-Fi!”
- Warszawskie Combo Taneczne – „Pamiętam Twoje oczy”
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna – „Oranżowy Świt”
Album Roku Muzyka Ilustracyjna
- Arek Jakubik – „Romeo i Julia żyją”
- Bartek Wąsik – „Pianorizon”
- Daniel Bloom – „Zamach na papieża”
- Jerzy Rogiewicz – „1670: Sezon 2”
- Miro Kepinski – „Druga Furioza”
Singiel Roku Pop
- Daria Zawiałow, Artur Rojek – „Dziwna”
- Kuba Badach – „Układ otwarty”
- Kuban, Favst, Zalia – „kyoto”
- Natalia Przybysz – „Ramen”
- sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”
Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock
- Błażej Król – „3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie”
- Daria ze Śląska – „A może jeszcze się da”
- Fisz Emade Tworzywo – „Niemoc”
- Fukaj, Vito Bambino – „Zabiorę Cię Tam”
- Kasia Lins – „Śmierć w bikini”
Singiel Roku Hip Hop
- Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
- Kacperczyk, Kukon, ZORZA – „Moja wina”
- Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
- O.S.T.R. – „SAM”
- Quebonafide, Sobel – „NORADRENALINA”
Teledysk Roku
- Daria Zawiałow & Artur Rojek – „Dziwna”
- Kuban, Mrozu, Favst – „zanim spadnie deszcz”
- Kasia Lins – „Śmierć w bikini”
- Bedoes 2115, Kubi Producent – „Kamień z serca”
- sanah, Krzysztof Zalewski – „Eviva l’arte!”
Fonograficzny Debiut Roku
- pszona
- Zuta
- Kosma Król
- JACKO BRANGO
- Kuba i Kuba
- Sad Smiles
Zwycięzców poznamy już 25 maja – wtedy okaże się, kto sięgnie po najważniejsze statuetki polskiego przemysłu muzycznego.