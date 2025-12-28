Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie mające pochodzić z romskiego ślubu Viki Gabor. Film, udostępniony przez Bogdana Trojanka – dziadka domniemanego męża wokalistki – szybko obiegł internet i wywołał ogromne emocje. Niedługo później materiał zniknął z sieci. Jak poinformował autor wpisu, powodem była fala hejtu, z jaką spotkała się młoda para.

Najpierw nowe nagranie z ceremonii trafiło do sieci

W sobotę na facebookowym profilu Bogdana Trojanka opublikowano nowe wideo z ceremonii, która miała odbyć się w Krakowie zgodnie z romską tradycją Romanipen. W opisie mężczyzna ogłosił, że jego wnuk Giovani oraz 18-letnia Viki Gabor zostali małżeństwem według zasad obowiązujących w romskiej kulturze.

– Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek – mąż i żona według naszego prawa Romanipen – napisał.

Na nagraniu widać zgromadzonych członków rodzin oraz samą Viki Gabor, ubraną w czarną sukienkę w grochy i perłowy naszyjnik. Uczestnicy ceremonii składają pocałunki na dłoni osoby przewodniczącej obrzędowi.

Burza w sieci po publikacji nagrania

Opublikowane wideo bardzo szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i serwisach plotkarskich. Zainteresowanie sprawą było ogromne, a komentarze internautów – skrajnie podzielone. Obok głosów nawołujących do poszanowania prywatności i tradycji romskiej, pojawiło się także wiele krytycznych i obraźliwych wpisów.

Sama Viki Gabor nie zabrała głosu w sprawie, a jej menedżer odniósł się do doniesień bardzo lakonicznie, nie potwierdzając oficjalnie informacji o ślubie.

Nagranie zostało usunięte. „Oni to strasznie przeżywają”

Kilka godzin po publikacji Bogdan Trojanek poinformował, że usuwa nagrania z ceremonii. Jak wyjaśnił, decyzja została podjęta ze względu na reakcję internautów i dobro młodej pary.

– Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają. Odniosę się za parę dni do tego hejtu – przekazał w mediach społecznościowych.

Ślub według tradycji, bez skutków prawnych

Warto zaznaczyć, że ceremonia zawarta zgodnie z romską tradycją, bez udziału urzędnika stanu cywilnego, nie ma mocy prawnej w Polsce. Oznacza to, że choć ślub może być uznawany kulturowo, formalnie nie jest ważny w świetle prawa.