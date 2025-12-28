CGM

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

"Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania"

2025.12.28

opublikował:

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie mające pochodzić z romskiego ślubu Viki Gabor. Film, udostępniony przez Bogdana Trojanka – dziadka domniemanego męża wokalistki – szybko obiegł internet i wywołał ogromne emocje. Niedługo później materiał zniknął z sieci. Jak poinformował autor wpisu, powodem była fala hejtu, z jaką spotkała się młoda para.

Najpierw nowe nagranie z ceremonii trafiło do sieci

W sobotę na facebookowym profilu Bogdana Trojanka opublikowano nowe wideo z ceremonii, która miała odbyć się w Krakowie zgodnie z romską tradycją Romanipen. W opisie mężczyzna ogłosił, że jego wnuk Giovani oraz 18-letnia Viki Gabor zostali małżeństwem według zasad obowiązujących w romskiej kulturze.

– Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek – mąż i żona według naszego prawa Romanipen – napisał.

Na nagraniu widać zgromadzonych członków rodzin oraz samą Viki Gabor, ubraną w czarną sukienkę w grochy i perłowy naszyjnik. Uczestnicy ceremonii składają pocałunki na dłoni osoby przewodniczącej obrzędowi.

Burza w sieci po publikacji nagrania

Opublikowane wideo bardzo szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i serwisach plotkarskich. Zainteresowanie sprawą było ogromne, a komentarze internautów – skrajnie podzielone. Obok głosów nawołujących do poszanowania prywatności i tradycji romskiej, pojawiło się także wiele krytycznych i obraźliwych wpisów.

Sama Viki Gabor nie zabrała głosu w sprawie, a jej menedżer odniósł się do doniesień bardzo lakonicznie, nie potwierdzając oficjalnie informacji o ślubie.

Nagranie zostało usunięte. „Oni to strasznie przeżywają”

Kilka godzin po publikacji Bogdan Trojanek poinformował, że usuwa nagrania z ceremonii. Jak wyjaśnił, decyzja została podjęta ze względu na reakcję internautów i dobro młodej pary.

– Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają. Odniosę się za parę dni do tego hejtu – przekazał w mediach społecznościowych.

Ślub według tradycji, bez skutków prawnych

Warto zaznaczyć, że ceremonia zawarta zgodnie z romską tradycją, bez udziału urzędnika stanu cywilnego, nie ma mocy prawnej w Polsce. Oznacza to, że choć ślub może być uznawany kulturowo, formalnie nie jest ważny w świetle prawa.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Nie żyje jeden z członków The Cure. Muzyk miał 65 lat
NEWS

Nie żyje jeden z członków The Cure. Muzyk miał 65 lat

Polecane

CGM
Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dzia ...

„Oni znają się już bardzo długo”

2 godziny temu

CGM
Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Zmarła w wieku 91 lat

2 godziny temu

CGM
Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik ro ...

Malik Montana udowodnił, że jego wigilijna tradycja z bigosem to prawdziwy hit internetu

6 godzin temu

CGM
Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finału trasy

Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finał ...

Utwór nosi tytuł „Forever, Forever” i trwa blisko 10 minut

6 godzin temu

CGM
Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest num ...

„Latarnie wszędzie dawno zgasły” to projekt, który wykracza poza lokalny rynek

6 godzin temu

CGM
Edyta Górniak ofiarą oszustwa finansowego. „W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana”

Edyta Górniak ofiarą oszustwa finansowego. „W połowie roku dowiedziała ...

Sprawa trafiła do prokuratury

9 godzin temu