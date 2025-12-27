Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

CGM

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2025.12.27

Foto: @piotr_tarasewicz/ @cgm.pl

Gość podcastu Polityki – „Kultura na weekend”

W najnowszym, świątecznym odcinku podcastu „Kultura na weekend” gościem Bartka Chacińskiego był Sokół. Raper opowiedział o pracy nad swoją książką oraz literackich inspiracjach – w tym literaturze rosyjskiej, która jest mu bliska. W rozmowie nie zabrakło także tematów związanych z muzyką, w tym wpływu sztucznej inteligencji na branżę oraz jej potencjalnego zagrożenia.

Nowa muzyka od Sokoła w 2026 roku

Podczas wywiadu Chaciński zapytał Sokoła o nową muzykę, którą raper planuje wydać w nadchodzącym roku. Wojtek przyznał:

„W tym roku na pewno wyjdzie ode mnie jakaś muzyka. Ja jeszcze nie wiem do końca co to będzie, ale bardzo prawdopodobne, że będzie to płyta z Pezetem. Ta, którą robimy tak długo. Wszyscy o niej gadają. Myślę, że to się wydarzy w tym roku. A poza tym – myślę, że parę osób się zdziwi, tym, co się wydarzy.”

Co jeszcze zdradził Sokół?

Raper mówił też o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na proces tworzenia muzyki i jakie wyzwania może nieść dla artystów w przyszłości. W wywiadzie nie zabrakło również osobistych refleksji Sokoła na temat jego literackich pasji oraz pracy nad książką, która wkrótce doczeka się ekranizacji.

 

