Diddy w emocjonalnej rozmowie telefonicznej z dwuletnią z córeczką

Sean „Diddy” Combs został skazany na 50 miesięcy w federalnym więzieniu. Po wyroku musiał przekazać trudną wiadomość swojej dwuletniej córce, Love, i podobno mocje wzięły górę.

Źródła TMZ podają, że Diddy rozmawiał przez telefon z matką najmłodszej córki, Daną Tran, która przekazała słuchawkę dziecku. Love zapytała ojca, kiedy będzie mógł ją zobaczyć i gdzie on się znajduje.

„Tato jest daleko na chwilę” – wzruszająca rozmowa

Według źródeł, podczas rozmowy Diddy się wzruszył, gdy Love powiedziała:

„Tęsknię za tobą, Tato”.

Raper odpowiedział:

„Ja też za tobą tęsknię i bardzo cię kocham, Love”.

Dodał też, że „tato jest daleko na chwilę”, ale wkrótce znów ją zobaczy.

Love mieszka w Los Angeles z Daną Tran, a rodzina podróżowała do Nowego Jorku na rozprawę Diddy’ego. Love pozostała w hotelu pod opieką niani, podczas gdy Dana była obecna na rozprawie.

Rodzinne chwile przed aresztowaniem

Źródła podają, że Diddy nie widział córki od sierpnia 2024 roku, tuż przed aresztowaniem. Wtedy cała rodzina odwiedziła Miami Children’s Museum, a media zdobyły wcześniej niepublikowane zdjęcia z tego dnia.

Szansa na wcześniejsze wyjście

Diddy wciąż czeka na wyznaczenie miejsca odbywania kary, ale istnieje możliwość wcześniejszego wyjścia. Raper wystąpił nawet z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Trumpa.