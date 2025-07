Diddy przechodzi terapię w więzieniu. Strategiczny ruch przed wyrokiem?

Sean „Diddy” Combs, przebywający obecnie w Brooklyn MDC, rozpoczął intensywne programy terapeutyczne i samopomocowe w związku z oczekiwaniem na ogłoszenie wyroku. Ruch ten może być częścią strategicznej obrony przed możliwym wyrokiem do 20 lat więzienia.

Diddy zgłasza się do programu STOP i terapii antynarkotykowej

Diddy zdecydował się na udział w STOP Program – inicjatywie skierowanej przeciwko przemocy domowej i seksualnej. Dodatkowo kontynuuje leczenie uzależnienia od narkotyków, które rozpoczął jeszcze przed aresztowaniem. Terapia prowadzona jest pod nadzorem Dr. Harry’ego K.

Wexlera i odbywa się w warunkach więziennych.

Strategiczny ruch przed wyrokiem?

Zdaniem ekspertów, udział Diddy’ego w programach terapeutycznych to potencjalna próba złagodzenia wyroku. Pokazując chęć zmiany i odpowiedzialności, artysta może liczyć na bardziej łagodne potraktowanie przez sąd podczas zaplanowanego na 3 października 2025 roku ogłoszenia wyroku.

Tło sprawy: przemoc, narkotyki i oskarżenia

Proces Diddy’ego ujawnił szereg niepokojących informacji, w tym relacje jego byłych partnerek, które oskarżały go o przemoc i udział w orgiach pod wpływem substancji psychoaktywnych. Combs został uznany winnym części zarzutów, w tym udziału w przemycie kobiet do prostytucji, co grozi mu karą nawet 20 lat więzienia.

Próba odkupienia w oczach sądu

Obrona Diddy’ego podkreśla, że jego zaangażowanie w programy samodoskonalenia to dowód jego przemiany i chęci rehabilitacji. Czy sędzia uwzględni ten gest przy wymiarze kary? Odpowiedź poznamy w październiku, ale już teraz ten ruch postrzegany jest jako starannie przemyślana część strategii obronnej.