Diddy może opuścić więzienie wcześniej niż planowano – twierdzi jego prawnik

Prawnicy Diddy’ego walczą o jak najszybsze wydostanie swojego klienta z więzienia. Jednocześnie podkreślają, że przedsiębiorca będzie wzorowym osadzonym.

Przyspieszona data zwolnienia?

Marc Agnifilo, jeden z prawników Diddy’ego, w rozmowie z TMZ stwierdził: „Myślę, że wyjdzie wcześniej niż 8 maja 2028 roku. Ile wcześniej – tego nie wiem, jest wiele zmiennych. Chcemy po prostu, żeby został odpowiednio umiejscowiony…”

Dodał również: „Przejdzie do innego ośrodka i nie mam wątpliwości, że będzie wzorowym więźniem i że wyjdzie tak szybko, jak pozwoli system”. Wygląda na to, że zespół prawny Diddy’ego jest pewny, że zrobi wszystko, by przyspieszyć jego zwolnienie.

Program rehabilitacji w więzieniu

Diddy stara się o umieszczenie w więzieniu, które oferuje program RDAP (Residential Drug Abuse Program). Dzięki temu programowi może skrócić swoją wyrokową karę o około rok, pod warunkiem że pozostanie osadzonym bez przestępstw z użyciem przemocy.

Apelacja i próba skrócenia procesu

Adwokat od apelacji, Alexandra Shapiro, stara się przyspieszyć proces odwoławczy. 29 października wezwała Second Circuit Court of Appeals do skrócenia standardowego okresu apelacji o rok, który zazwyczaj trwa 18 miesięcy.

Te działania prawne mogą znacząco wpłynąć na wcześniejsze zwolnienie Diddy’ego z więzienia i jego udział w programie rehabilitacyjnym.