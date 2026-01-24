Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Foto: @piotr_tarasewicz

Fundacja zaprasza do udziału w niezwykłej aukcji WOŚP, której bohaterem jest Dawid Podsiadło. W ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na licytację trafiło doświadczenie, którego nie da się kupić w żadnym innym miejscu – wspólny występ na scenie PGE Narodowego podczas koncertu Dawida Podsiadło.

34. Finał WOŚP – gramy dla zdrowia dzieci

Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” i wspiera gastroenterologię dziecięcą. Jak co roku, do orkiestrowych aukcji zaproszono znane osoby ze świata muzyki, sportu, filmu i działalności społecznej. Odzew był ogromny, a do Fundacji trafiły wyjątkowe przedmioty i doświadczenia od wyjątkowych ludzi.

Jednym z darczyńców jest właśnie Dawid Podsiadło, który przekazał na licytację możliwość występu razem z nim i jego zespołem.

Występ z Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym

Zwycięzca aukcji wystąpi 27 czerwca 2026 roku podczas koncertu na PGE Narodowym w Warszawie, w ramach Obrotowy Tour. To nie jest symboliczne wyjście na scenę – to pełnoprawny udział w jednym utworze przed około 80 tysiącami fanów.

Na zwycięzcę czeka:

wspólna próba z zespołem,

dostęp do garderoby i backstage’u,

opieka ekipy koncertowej i pomoc przy stylizacji,

pełne koncertowe doświadczenie „od kuchni”.

Nie musisz być zawodowym muzykiem – jeśli nie grasz na instrumencie, zespół pomoże Ci przygotować partię, z którą bez problemu sobie poradzisz.

Dodatkowe bilety i wyjątkowe wspomnienia

Dodatkowo zwycięzca aukcji otrzyma dwa bilety dla bliskich, aby mogli zobaczyć ten wyjątkowy moment na żywo. Do każdej aukcji tradycyjnie dołączony jest certyfikat autentyczności, potwierdzający udział w wydarzeniu.

Warunki udziału w aukcji

Liczba uczestników realizacji aukcji: 1 osoba

Termin realizacji: 27 czerwca 2026

Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy

Koszty dodatkowe (np. dojazd): pokrywa zwycięzca

Obowiązuje regulamin dostępny pod opisem aukcji

Po opłaceniu aukcji Fundacja skontaktuje zwycięzcę z darczyńcą w celu ustalenia szczegółów realizacji.

Weź udział w licytacji WOŚP

To niepowtarzalna okazja, by zagrać z Dawidem Podsiadło, spełnić muzyczne marzenie i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Fundacja serdecznie zaprasza do udziału w licytacji i dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie 34. Finału WOŚP.