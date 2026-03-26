Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

2026.03.26

Foto: @piotr_tarasewicz

Dziś ruszyła sprzedaż ostatniej, limitowanej puli biletów na OBROTOWY TOUR 2026 – największą stadionową trasę koncertową Dawid Podsiadło. Wydarzenie od momentu ogłoszenia cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów, a wcześniejsze pule wejściówek wyprzedały się w rekordowym tempie.

OBROTOWY TOUR 2026 – jedna z największych tras koncertowych w Polsce

Trasa koncertowa Dawida Podsiadły obejmuje największe stadiony w Polsce i już teraz uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Artysta po raz kolejny udowadnia swoją pozycję na rynku, kontynuując sukcesy poprzednich tras.

Jako pierwszy polski wykonawca wyprzedał PGE Narodowy, a jego koncerty na stadionach w całym kraju przyciągają dziesiątki tysięcy fanów. Widowiska łączą nowoczesną produkcję, spektakularną scenografię i wyjątkową atmosferę na żywo.

Ostatnia szansa na bilety – sprzedaż od 26 marca

Organizatorzy ogłosili sprzedaż ostatniej, bardzo ograniczonej puli biletów na wszystkie koncerty w ramach trasy. Sprzedaż rozpoczęła się 26 marca 2026 o godz. 12:00.

W pierwszym etapie możliwość zakupu będą mieli wyłącznie użytkownicy platformy Allegro z usługą Smart. To ostatnia okazja, aby zdobyć bilety na wcześniej wyprzedane koncerty.

Terminy koncertów OBROTOWY TOUR 2026

W ramach trasy Dawid Podsiadło wystąpi w największych miastach Polski:

  • 06.06.2026 – Stadion Śląski – ostatnie bilety
  • 07.06.2026 – Stadion Śląski – ostatnie bilety
  • 13.06.2026 – Enea Stadion – ostatnie bilety
  • 20.06.2026 – Polsat Plus Arena – ostatnie bilety
  • 27.06.2026 – PGE Narodowy – ostatnie bilety
  • 28.06.2026 – PGE Narodowy – ostatnie bilety

Dawid Podsiadło i rekordowe koncerty stadionowe

OBROTOWY TOUR 2026 to kolejny krok w karierze artysty, który od lat wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej. Każdy koncert to dopracowane widowisko, które przyciąga zarówno wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy.

 

