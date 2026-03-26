bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

bambi ogłasza premierowy projekt muzyczny – B-DAY Festival. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim COS Torwar i stanie się wyjątkową przestrzenią celebracji kobiecej siły, stylu i muzyki na światowym poziomie.

Kobiecy głos na globalnej scenie

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty – to manifest nowej ery, w której kobiecy głos brzmi głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek. W najnowszym singlu “LET IT B”, Bambi pokazuje swoje artystyczne wyjście poza lokalną scenę, budując mosty między Polską a światowym rynkiem muzycznym. Organizacja własnego festiwalu to naturalny krok w rozwoju kariery artystki.

Line-up pełen inspirujących artystek

Festiwal gromadzi artystki z całego świata, celebrując różnorodność i kobiecą niezależność. Wśród pierwszych ogłoszonych gwiazd znalazły się:

– ikona bostońskiego rapu, multi-platynowa artystka współpracująca z Nicki Minaj i J. Cole’em. Jej występ gwarantuje światowy poziom i magnetyczną charyzmę. Bb trickz – sensacja hiszpańskiej sceny i Coachelli, znana z viralowej energii i niepokornej kobiecej ekspresji. Jej występ wniesie świeże spojrzenie na muzykę i odwagę w przełamywaniu schematów.

Line-up festiwalu będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne inspirujące artystki, tworząc niezapomniane doświadczenie dla fanów.

Premierowy show Bambi i społeczność LET IT B

25 października publiczność zobaczy Bambi w zupełnie nowej odsłonie z premierowym repertuarem. To jedyne tak rozbudowane show artystki w 2026 roku, będące kulminacyjnym momentem dla społeczności LET IT B. Festiwal to także wspólne świętowanie urodzin artystki – przestrzeń stworzona przez kobietę, o kobietach, ale otwarta dla wszystkich miłośników muzyki i niezależności.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

Ekskluzywna przedsprzedaż biletów dla fanów Bambi z Spotify Premium trwa do 27 marca 2026, godz. 13:59 lub do wyczerpania puli. Sprzedaż ogólna rozpocznie się tego samego dnia o 14:00, z limitem 4 biletów na osobę.

Nie przegap okazji, by być częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego w sercu Warszawy. B-DAY Festival 2026 to święto kobiecej energii, stylu i globalnego rapu!