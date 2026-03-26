bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty

2026.03.26

bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

bambi  ogłasza premierowy projekt muzyczny – B-DAY Festival. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim COS Torwar i stanie się wyjątkową przestrzenią celebracji kobiecej siły, stylu i muzyki na światowym poziomie.

Kobiecy głos na globalnej scenie

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty – to manifest nowej ery, w której kobiecy głos brzmi głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek. W najnowszym singlu “LET IT B”, Bambi pokazuje swoje artystyczne wyjście poza lokalną scenę, budując mosty między Polską a światowym rynkiem muzycznym. Organizacja własnego festiwalu to naturalny krok w rozwoju kariery artystki.

Line-up pełen inspirujących artystek

Festiwal gromadzi artystki z całego świata, celebrując różnorodność i kobiecą niezależność. Wśród pierwszych ogłoszonych gwiazd znalazły się:

  • BIA – ikona bostońskiego rapu, multi-platynowa artystka współpracująca z Nicki Minaj i J. Cole’em. Jej występ gwarantuje światowy poziom i magnetyczną charyzmę.
  • Bb trickz – sensacja hiszpańskiej sceny i Coachelli, znana z viralowej energii i niepokornej kobiecej ekspresji. Jej występ wniesie świeże spojrzenie na muzykę i odwagę w przełamywaniu schematów.

Line-up festiwalu będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne inspirujące artystki, tworząc niezapomniane doświadczenie dla fanów.

Premierowy show Bambi i społeczność LET IT B

25 października publiczność zobaczy Bambi w zupełnie nowej odsłonie z premierowym repertuarem. To jedyne tak rozbudowane show artystki w 2026 roku, będące kulminacyjnym momentem dla społeczności LET IT B. Festiwal to także wspólne świętowanie urodzin artystki – przestrzeń stworzona przez kobietę, o kobietach, ale otwarta dla wszystkich miłośników muzyki i niezależności.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

Ekskluzywna przedsprzedaż biletów dla fanów Bambi z Spotify Premium trwa do 27 marca 2026, godz. 13:59 lub do wyczerpania puli. Sprzedaż ogólna rozpocznie się tego samego dnia o 14:00, z limitem 4 biletów na osobę.

Nie przegap okazji, by być częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego w sercu Warszawy. B-DAY Festival 2026 to święto kobiecej energii, stylu i globalnego rapu!

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam"
NEWS

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom". Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi
NEWS

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
NEWS

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Do sieci wyciekły „świńskie" wiadomości Shaquille'a O'Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał
NEWS

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady"
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem"
NEWS

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył" 
NEWS

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

