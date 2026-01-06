Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie w tej garderobie, ile wlezie”

Dawid Kwiatkowski podzielił się z fanami wyjątkowo osobistym wpisem na Instagramie. Wokalista opublikował zdjęcie z garderoby „Sylwestra z Dwójką”, na którym zakrywa twarz dłońmi, dając wyraz swoim emocjom. W opisie poruszył temat radzenia sobie ze stresem, okazywania uczuć i znaczenia terapii.

Przełamywanie barier w okazywaniu emocji

Dawid przyznał, że przez lata nie potrafił pozwolić sobie na pełną ekspresję emocji. „Całe dzieciństwo w gotowości, w spięciu, uciekać albo walczyć. I tak się zbierało wszystko, bez jakiegokolwiek ujścia. A człowiek bladego pojęcia nie miał, że można” – napisał.

Wokalista zachęca, by płakać wtedy, kiedy się chce, zanim emocje osiągną punkt krytyczny.

Terapia i nauka okazywania uczuć

Artysta wspomniał, że dopiero terapia pomogła mu zrozumieć, że emocje można okazywać w zdrowy sposób.

„Tyle lat nie potrafiłeś tego robić, aż w końcu się nauczyłeś, a raczej nauczono Cię, gdy leżałeś na kozetce” – podkreślił.

Dzięki temu Kwiatkowski dziś nie boi się pokazywać swoich uczuć, nawet w pracy i przed kamerami.

30. urodziny w emocjonalnym tonie

Sylwestrowy koncert TVP był dla Dawida także okazją do świętowania 30. urodzin. Wokalista został zaskoczony tortem na scenie, co wzbudziło w nim wzruszenie i wywołało łzy. To wydarzenie stało się dla niego momentem refleksji nad przeszłością i sposobem, w jaki radził sobie z emocjami przez całe życie.