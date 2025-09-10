Dave Grohl przyłapany na kupowaniu pirackiego merchu Oasis

Oasis kontynuują triumfalną trasę „Live ’25”. W miniony weekend grupa dała dwa koncerty na stadionie The Rose Bowl w Pasadenie. Wśród publiczności znalazł się Dave Grohl, który tak bardzo lubi Oasis, że zapragnął kupić koszulkę. Problem w tym, że zamiast wybrać coś z oficjalnego merchu (a tego jest sporo, grupa sprzedaje m.in. odzież przygotowaną we współpracy z Adidasem), lider Foo Fighters zdecydował się na piracką koszulkę od ulicznego sprzedawcy.

Zdjęcia Grohla kupującego nieoficjalną koszulkę rozbawiły fanów. „Była o 50 dolarów tańsza od oficjalnej”, „Każdy lubi bootlegi”, „To takie szczere z jego strony” – komentują fani.

Co na to bracia Gallagherowie?

Grohl od lat nie kryje podziwu dla Oasis, nazywając ich „najlepszym zespołem rockowym, jaki kiedykolwiek widział w życiu” oraz określając Liama Gallaghera mianem „jednego z ostatnich prawdziwych rockmanów”. Liam odwzajemnił ten szacunek, dedykując „Cigarettes & Alcohol” byłemu perkusiście Nirvany podczas solowego koncertu w Londynie w zeszłym roku. Warto dodać, że Grohl pojawił się w klipie do piosenki „I’ve All I Need” Liama (znajdziecie go poniżej). Co bracia Gallagherowie na to, gdzie Dave zaopatruje się w ich merch? Póki co się nie odnieśli, ale niewykluczone, że Liam to zrobi.