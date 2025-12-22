CGM

Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie"  w swoim specjalnym show w Netflixie

"Cassie zrobiła coś, czego nie życzyłbym mojemu najgorszemu wrogowi"

2025.12.22

Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie”  w swoim specjalnym show w Netflixie

Dave Chappelle przyciąga uwagę mediów swoim najnowszym występem w Netflix The Unstoppable…, w którym nie brakuje kontrowersyjnych i zabawnych historii.

Spotkanie z Diddym i „niewykorzystana szansa”

Komik wspomniał o swojej wizycie w domu Diddy’ego (Puffy’ego) i przypomniał zabawną, choć niezręczną rozmowę z magnatem muzycznym.

„Byłem w domu Puffa. Nie, nie widziałem żadnych rzeczy, o których mówili w tym procesie. Przeszedłem przez jego salon. Dom czysty, podłoga nieśliska, wszystko normalne. Idealny wieczór” – wspomina Chappelle.

Podczas siedzenia na tylnym patio, Diddy zapytał go:

„Więc Dave, co cię kręci?”

Chappelle odpowiedział wówczas szczerze:

„Nie wiem, człowieku. Książki, gry wideo.”

Dopiero po czasie komik zdał sobie sprawę, że to mogła być jego „wielka szansa” na zbliżenie z Cassie.

Szacunek dla Cassie

Dave Chappelle pochwalił również Cassie za jej zeznania w procesie Diddy’ego:

„Cassie jest gangsterką. Zrobiła coś, czego nie życzyłbym mojemu najgorszemu wrogowi. Musiała zeznawać o swoim życiu intymnym. To było trudne.”

Diddy obecnie odbywa karę 50 miesięcy więzienia za dwa zarzuty transportu w celu zaangażowania w prostytucję.

Diddy jako bohater w krytycznej sytuacji

Podczas stand-upu Chappelle przypomniał również sytuację z 2022 roku, gdy ktoś wtargnął na scenę, próbując go zaatakować w Hollywood Bowl w Los Angeles.

„Nie dawno byłem na scenie w Stanach i ludzie się zdenerwowali, bo powiedziałem, że może Puff wyjdzie. Nie chodzi o to, że uważam Puffa za niewinnego, ale kiedy ktoś mnie zaatakował w L.A., zapomniano, że to Puff złapał mojego napastnika. Uratował mi życie.”

Chappelle dodał:

„Miałem ochronę tamtej nocy, ale nie była gotowa. Wybiegli, wszyscy się poślizgnęli i upadli. Puff złapał mojego napastnika i powalił go.”

