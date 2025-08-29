Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncertową

Daria ze Śląska prezentuje nowy singiel „A może jeszcze się da”, stworzony na potrzeby spektaklu „Terapia dla par”, którego premiera odbędzie się 16 września 2024 na deskach teatru Mała Warszawa. Autorką muzyki i tekstu jest sama Daria, a produkcję i aranżację przygotował lessman.

Spektakl łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji, opowiadając o miłości, kompromisach i szansach na nowy początek. W teledysku do utworu wystąpiła obsada spektaklu, w tym Roma Gąsiorowska, Piotr Głowacki, Karolina Baar, Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki.

Trasa koncertowa „A może jeszcze się da”

Tytuł singla posłużył jako nazwa jesiennej trasy koncertowej Darii ze Śląska. Artystka zagra blisko 30 koncertów w całej Polsce, a zwieńczeniem będzie największy koncert klubowy w warszawskim Palladium 12 grudnia.

Daty i miejsca koncertów:

03.10 – Cieszyn – 34. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BEZ GRANIC

04.10 – Szamotuły – Szamotulski Ośrodek Kultury

15.10 – Kołobrzeg – Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

16.10 – Szczecin – Dom Kultury Słowianin

17.10 – Grudziądz – Klub Akcent

24.10 – Łuków – Ambasador Kultury

30.10 – Olsztyn – CEiIK Aula im. Anny Wasilewskiej

04.11 – Poznań – MTP – Kora Małe Wolności (występ gościnny)

06.11 – Toruń – UMK impreza dla pracowników

07.11 – Lublin – Studio Polskie Radio

08.11 – Ostrowiec Świętokrzyski – Sala kinowo-widowiskowa Centrum Tradycji Hutr

09.11 – Łódź – Scenografia

13.11 – Częstochowa – Klub Politechnik

14.11 – Płock – POKIS

16.11 – Katowice – Spodek – Kora Małe Wolności (występ gościnny)

21.11 – Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego

22.11 – Wrocław – One Love Festiwal

23.11 – Kraków – Klub Kwadrat

29.11 – Gomunice – Klub Muzyczny Bogart

30.11 – Tychy – Mediateka

03.12 – Poznań – TAMA

04.12 – Bydgoszcz – MCK

05.12 – Mysłowice – Mysłowicki Ośrodek Kultury

08.12 – Warszawa – Torwar – Kora Małe Wolności (występ gościnny)

11.12 – Białystok – Zmiana Klimatu

12.12 – Warszawa – Palladium ( + GOŚCIE)

13.12 – Gdańsk – Teatr Szekspirowski

18.12 – Nowy Targ – Miejskie Centrum Kultury

19.12 – Rzeszów – Pod Palmą