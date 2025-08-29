Szukaj
CGM

Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncertową

Nowy singiel Darii do spektaklu „Terapia dla par”

2025.08.29

opublikował:

Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncertową

Daria ze Śląska prezentuje nowy singiel „A może jeszcze się da”, stworzony na potrzeby spektaklu „Terapia dla par”, którego premiera odbędzie się 16 września 2024 na deskach teatru Mała Warszawa. Autorką muzyki i tekstu jest sama Daria, a produkcję i aranżację przygotował lessman.

 

Spektakl łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji, opowiadając o miłości, kompromisach i szansach na nowy początek. W teledysku do utworu wystąpiła obsada spektaklu, w tym Roma Gąsiorowska, Piotr Głowacki, Karolina Baar, Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki.

Trasa koncertowa „A może jeszcze się da”

Tytuł singla posłużył jako nazwa jesiennej trasy koncertowej Darii ze Śląska. Artystka zagra blisko 30 koncertów w całej Polsce, a zwieńczeniem będzie największy koncert klubowy w warszawskim Palladium 12 grudnia.

Daty i miejsca koncertów:

03.10 – Cieszyn – 34. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BEZ GRANIC
04.10 – Szamotuły – Szamotulski Ośrodek Kultury
15.10 – Kołobrzeg – Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
16.10 – Szczecin – Dom Kultury Słowianin
17.10 – Grudziądz – Klub Akcent
24.10 – Łuków – Ambasador Kultury
30.10 – Olsztyn – CEiIK Aula im. Anny Wasilewskiej
04.11 – Poznań – MTP – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
06.11 – Toruń – UMK impreza dla pracowników
07.11 – Lublin – Studio Polskie Radio
08.11 – Ostrowiec Świętokrzyski – Sala kinowo-widowiskowa Centrum Tradycji Hutr
09.11 – Łódź – Scenografia
13.11 – Częstochowa – Klub Politechnik
14.11 – Płock – POKIS
16.11 – Katowice – Spodek – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
21.11 – Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego
22.11 – Wrocław – One Love Festiwal
23.11 – Kraków – Klub Kwadrat
29.11 – Gomunice – Klub Muzyczny Bogart
30.11 – Tychy – Mediateka
03.12 – Poznań – TAMA
04.12 – Bydgoszcz – MCK
05.12 – Mysłowice – Mysłowicki Ośrodek Kultury
08.12 – Warszawa – Torwar – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
11.12 – Białystok – Zmiana Klimatu
12.12 – Warszawa – Palladium ( + GOŚCIE)
13.12 – Gdańsk – Teatr Szekspirowski
18.12 – Nowy Targ – Miejskie Centrum Kultury
19.12 – Rzeszów – Pod Palmą

 

 

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”
NEWS

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”
NEWS

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”
NEWS

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

Polecane

CGM
Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z powodu drugiej operacji raka piersi

Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z po ...

Druga operacja i przełożona trasa koncertowa

2 godziny temu

CGM
Ella Eyre rozlicza się z przeszłością w nowym singlu „red flags & love hearts”

Ella Eyre rozlicza się z przeszłością w nowym singlu „red flags & ...

Nowy singiel zapowiada drugi album „everything, in time”

2 godziny temu

CGM
Florence + The Machine ogłaszają trasę koncertową. Grupa zagra także w Krakowie

Florence + The Machine ogłaszają trasę koncertową. Grupa zagra także w ...

Florence Welch na trasie „Everybody Scream”

3 godziny temu

CGM
Lider Guns N’Roses blokuje premierę charytatywnego utworu mającego pomóc młodym pacjentom onkologicznym?

Lider Guns N’Roses blokuje premierę charytatywnego utworu mające ...

Syn Ringo Starra apeluje do Axla Rose'a: "Oddaj mi oryginalne nagranie"

6 godzin temu

CGM
Mariah Carey przyznaje: „Żałuję, że nie radnkowałam z Tupackiem „

Mariah Carey przyznaje: „Żałuję, że nie radnkowałam z Tupackiem ...

"To było coś więcej niż motylki w brzuchu”

6 godzin temu

CGM
French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybranka rapera?

French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybrank ...

31-letnia księżniczka rozwiodła się z pierwszym mężem za pośrednictwem Instagrama

6 godzin temu