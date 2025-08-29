Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncertową

Daria ze Śląska prezentuje nowy singiel „A może jeszcze się da”, stworzony na potrzeby spektaklu „Terapia dla par”, którego premiera odbędzie się 16 września 2024 na deskach teatru Mała Warszawa. Autorką muzyki i tekstu jest sama Daria, a produkcję i aranżację przygotował lessman.
Spektakl łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji, opowiadając o miłości, kompromisach i szansach na nowy początek. W teledysku do utworu wystąpiła obsada spektaklu, w tym Roma Gąsiorowska, Piotr Głowacki, Karolina Baar, Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki.
Trasa koncertowa „A może jeszcze się da”
Tytuł singla posłużył jako nazwa jesiennej trasy koncertowej Darii ze Śląska. Artystka zagra blisko 30 koncertów w całej Polsce, a zwieńczeniem będzie największy koncert klubowy w warszawskim Palladium 12 grudnia.
Daty i miejsca koncertów:
03.10 – Cieszyn – 34. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BEZ GRANIC
04.10 – Szamotuły – Szamotulski Ośrodek Kultury
15.10 – Kołobrzeg – Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
16.10 – Szczecin – Dom Kultury Słowianin
17.10 – Grudziądz – Klub Akcent
24.10 – Łuków – Ambasador Kultury
30.10 – Olsztyn – CEiIK Aula im. Anny Wasilewskiej
04.11 – Poznań – MTP – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
06.11 – Toruń – UMK impreza dla pracowników
07.11 – Lublin – Studio Polskie Radio
08.11 – Ostrowiec Świętokrzyski – Sala kinowo-widowiskowa Centrum Tradycji Hutr
09.11 – Łódź – Scenografia
13.11 – Częstochowa – Klub Politechnik
14.11 – Płock – POKIS
16.11 – Katowice – Spodek – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
21.11 – Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego
22.11 – Wrocław – One Love Festiwal
23.11 – Kraków – Klub Kwadrat
29.11 – Gomunice – Klub Muzyczny Bogart
30.11 – Tychy – Mediateka
03.12 – Poznań – TAMA
04.12 – Bydgoszcz – MCK
05.12 – Mysłowice – Mysłowicki Ośrodek Kultury
08.12 – Warszawa – Torwar – Kora Małe Wolności (występ gościnny)
11.12 – Białystok – Zmiana Klimatu
12.12 – Warszawa – Palladium ( + GOŚCIE)
13.12 – Gdańsk – Teatr Szekspirowski
18.12 – Nowy Targ – Miejskie Centrum Kultury
19.12 – Rzeszów – Pod Palmą