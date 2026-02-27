Czym dziś pachnie rap? Najnowszy singiel  Sztossa i Trill Pema „Saint Laurent” jest odpowiedzią na to pytanie

Sztoss po raz kolejny udowadnia, że konsekwentnie buduje własne brzmienie. Jego muzyczny świat, zakorzeniony w estetyce południowo-wschodniej Polski, łączy melodyjność z surowym klimatem i wyczuwalną zmysłowością. To rap, który nie krzyczy – on hipnotyzuje.

Klimat i charakter

„Saint Laurent” to numer oparty na atmosferze. Minimalistyczna, chłodna produkcja stanowi idealne tło dla wyważonej, pewnej siebie nawijki Sztossa. Artysta nie goni trendów – zamiast tego rozwija własny język muzyczny, który z każdym kolejnym singlem staje się coraz bardziej rozpoznawalny.

W jego stylu słychać dojrzałość i świadomość – zarówno pod względem brzmieniowym, jak i wizerunkowym. To przemyślana estetyka, bez kalkulacji i kopiowania cudzych patentów.

Gościnny udział Trill Pema

W utworze pojawia się również Trill Pem, który idealnie odnajduje się w tej konwencji. Jego rapowana zwrotka dodaje kompozycji dynamiki i energii, nie zaburzając przy tym chłodnego, klimatycznego fundamentu zbudowanego przez gospodarza. To feat, który brzmi naturalnie i spójnie – bez przypadkowości.