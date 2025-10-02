Szukaj
CGM

Czy zdjęcie na okładce kultowego albumu Nirvany stanowi dziecięcą pornografię? Sędzia wydał wyrok

Elden pierwszy raz pozwał Nirvanę w sierpniu 2021 roku

2025.10.02

opublikował:

Czy zdjęcie na okładce kultowego albumu Nirvany stanowi dziecięcą pornografię? Sędzia wydał wyrok

fot. mat. pras.

Pozew Spencer’a Eldena, który jako niemowlę pojawił się nago na kultowej okładce albumu Nirvana „Nevermind”, został ponownie oddalony przez sąd. Sędzia uznał, że zdjęcie „nie stanowi pornografii dziecięcej”.

Wyrok sędziego Fernando M. Olguina

W wydanym 30 września wyroku, sędzia Fernando M. Olguin stwierdził:

„Ani pozowanie, punkt skupienia, tło, ani ogólny kontekst nie sugerują, że okładka albumu przedstawia zachowania seksualnie eksplicytne. To zdjęcie -najbardziej zbliżone do rodzinnej fotografii nagiego dziecka podczas kąpieli – jest ewidentnie niewystarczające, by uznać je za pornografię dziecięcą.”

Sędzia podkreślił, że:

„Nagłość musi iść w parze z okolicznościami, które czynią przedstawienie wizualnie wyuzdanym lub seksualnie prowokującym”.

Dodatkowo Olguin wskazał, że Elden przez lata finansowo korzystał z faktu bycia „Nirvana Baby”, m.in. podpisując memorabilia związane z albumem.

„Działania powoda w związku z albumem trudno pogodzić z jego twierdzeniami, że okładka stanowi pornografię dziecięcą i że doznał z tego powodu poważnych szkód” – dodał sędzia.

Historia procesu

Elden pierwszy raz pozwał Nirvanę w sierpniu 2021 roku, twierdząc, że zdjęcie stanowiło pornografię dziecięcą i że jego opiekunowie nie wyrazili zgody na jego wykorzystanie. Kilka miesięcy później zmienił pozew, zarzucając także, że fotograf Weddle stworzył kolejne zdjęcia przedstawiające go w stylizacji na wzór Hugh Hefnera.

Był to już trzeci pozew Eldena wobec ocalałych członków zespołu – Dave’a Grohla, Krista Novoselica, spadku Kurta Cobaina, fotografa Krika Weddle’a oraz wytwórni muzycznych.

W 2022 roku sąd początkowo oddalił pozew z powodu przedawnienia, ale w 2023 roku sąd apelacyjny przywrócił sprawę, uznając, że każde ponowne publikowanie okładki może stanowić nowe naruszenie praw Eldena. Wyrok jednak nie przesądzał, czy okładka faktycznie spełnia definicję pornografii dziecięcej.

Stanowisko Nirvany

Prawnicy zespołu konsekwentnie twierdzili, że Elden świadomie korzystał z faktu bycia „Nirvana Baby”. Sam Grohl zauważył, że Elden ma tatuaż inspirowany okładką „Nevermind”.

Wśród żądań Eldena znalazło się m.in. usunięcie oryginalnej okładki z przyszłych wydań albumu, w tym przy okazji 30. rocznicy wydania płyty – jednak bez skutku.

Tagi


Popularne newsy

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”
NEWS

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”
NEWS

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Prokuratura chce ponad 11 lat więzienia dla Diddy’ego
NEWS

Prokuratura chce ponad 11 lat więzienia dla Diddy’ego

Polecane

CGM
Wiemy komu Quebonafide sprzedał prawa do emisji „Północ / Południe”

Wiemy komu Quebonafide sprzedał prawa do emisji „Północ / Południe”

Wszysko jasne

10 minut temu

CGM
Beata Kozidrak zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami”! Kogo zastąpi wokalistka?

Beata Kozidrak zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami”! Kogo zastąpi woka ...

Już w niedzielę uczestnicy zatańczą do największych hitów Beaty

14 minut temu

CGM
Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Fotografowie przyłapali dwójkę jak wychodzili z hotelu trzymając się za ręce

21 minut temu

CGM
Billie Eilish, Gracie Abrams i inni wskrzeszają Komitet Pierwszej Poprawki z lat 40.

Billie Eilish, Gracie Abrams i inni wskrzeszają Komitet Pierwszej Popr ...

Kontrowersja wokół Jimmy Kimmel Live

2 godziny temu

CGM
Robbie Williams od lat zmaga się z chorobą, która utrudnia mu koncertowanie. Teraz zdradził, co to za schorzenie

Robbie Williams od lat zmaga się z chorobą, która utrudnia mu koncerto ...

„Maskuję się, jakbym był olimpijczykiem w maskowaniu"

4 godziny temu

CGM
Nosowska, Rojek i Kwietniewska odznaczeni przez minister kultury

Nosowska, Rojek i Kwietniewska odznaczeni przez minister kultury

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” to jedno z najwyższych odznaczeń w kraju

5 godzin temu