Czy zdjęcie na okładce kultowego albumu Nirvany stanowi dziecięcą pornografię? Sędzia wydał wyrok

fot. mat. pras.

Pozew Spencer’a Eldena, który jako niemowlę pojawił się nago na kultowej okładce albumu Nirvana „Nevermind”, został ponownie oddalony przez sąd. Sędzia uznał, że zdjęcie „nie stanowi pornografii dziecięcej”.

Wyrok sędziego Fernando M. Olguina

W wydanym 30 września wyroku, sędzia Fernando M. Olguin stwierdził:

„Ani pozowanie, punkt skupienia, tło, ani ogólny kontekst nie sugerują, że okładka albumu przedstawia zachowania seksualnie eksplicytne. To zdjęcie -najbardziej zbliżone do rodzinnej fotografii nagiego dziecka podczas kąpieli – jest ewidentnie niewystarczające, by uznać je za pornografię dziecięcą.”

Sędzia podkreślił, że:

„Nagłość musi iść w parze z okolicznościami, które czynią przedstawienie wizualnie wyuzdanym lub seksualnie prowokującym”.

Dodatkowo Olguin wskazał, że Elden przez lata finansowo korzystał z faktu bycia „Nirvana Baby”, m.in. podpisując memorabilia związane z albumem.

„Działania powoda w związku z albumem trudno pogodzić z jego twierdzeniami, że okładka stanowi pornografię dziecięcą i że doznał z tego powodu poważnych szkód” – dodał sędzia.

Historia procesu

Elden pierwszy raz pozwał Nirvanę w sierpniu 2021 roku, twierdząc, że zdjęcie stanowiło pornografię dziecięcą i że jego opiekunowie nie wyrazili zgody na jego wykorzystanie. Kilka miesięcy później zmienił pozew, zarzucając także, że fotograf Weddle stworzył kolejne zdjęcia przedstawiające go w stylizacji na wzór Hugh Hefnera.

Był to już trzeci pozew Eldena wobec ocalałych członków zespołu – Dave’a Grohla, Krista Novoselica, spadku Kurta Cobaina, fotografa Krika Weddle’a oraz wytwórni muzycznych.

W 2022 roku sąd początkowo oddalił pozew z powodu przedawnienia, ale w 2023 roku sąd apelacyjny przywrócił sprawę, uznając, że każde ponowne publikowanie okładki może stanowić nowe naruszenie praw Eldena. Wyrok jednak nie przesądzał, czy okładka faktycznie spełnia definicję pornografii dziecięcej.

Stanowisko Nirvany

Prawnicy zespołu konsekwentnie twierdzili, że Elden świadomie korzystał z faktu bycia „Nirvana Baby”. Sam Grohl zauważył, że Elden ma tatuaż inspirowany okładką „Nevermind”.

Wśród żądań Eldena znalazło się m.in. usunięcie oryginalnej okładki z przyszłych wydań albumu, w tym przy okazji 30. rocznicy wydania płyty – jednak bez skutku.