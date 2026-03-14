Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali?

W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące związku Young Leosia i Kacper Błoński. Para jeszcze niedawno świętowała drugą rocznicę relacji, jednak po jednym z ostatnich wywiadów artystki internauci zaczęli zastanawiać się, czy ich związek nie dobiegł końca.

Wszystko zaczęło się od krótkiej wypowiedzi raperki, która pojawiła się w rozmowie opublikowanej w mediach społecznościowych.

Young Leosia i Kacper Błoński – jedna z najgłośniejszych par internetu

Związek Young Leosi i Kacpra Błońskiego od dawna budzi ogromne zainteresowanie fanów. Ona jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w Polsce, a on od lat należy do grona najpopularniejszych influencerów w kraju.

Para często pojawiała się razem w mediach społecznościowych, na wydarzeniach branżowych oraz w materiałach publikowanych na YouTube czy TikToku. Nic więc dziwnego, że każda informacja dotycząca ich relacji szybko przyciąga uwagę internautów.

Wywiad, który wywołał spekulacje

Wątpliwości pojawiły się po rozmowie z raperką przeprowadzonej przez Jozrap. W trakcie wywiadu padło pytanie dotyczące jej relacji z Kacprem Błońskim.

„Jak wygląda twoja sytuacja z Kacprem?”

Odpowiedź artystki była bardzo krótka i powściągliwa:

„No, na razie ciężko mi się o tym mówi, więc tak o”.

Ta wypowiedź natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród fanów. W komentarzach zaczęły pojawiać się pytania o to, czy para wciąż jest razem.

Internauci podejrzewają rozstanie

Po publikacji wywiadu w mediach społecznościowych ruszyła lawina spekulacji. Wielu internautów zaczęło zastanawiać się, czy tajemnicza odpowiedź Young Leosi oznacza koniec jej relacji z influencerem.

Według nieoficjalnych informacji pojawiających się w mediach plotkarskich, para może nie być już razem. Na razie jednak żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień.