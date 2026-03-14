Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali?
W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące związku Young Leosia i Kacper Błoński. Para jeszcze niedawno świętowała drugą rocznicę relacji, jednak po jednym z ostatnich wywiadów artystki internauci zaczęli zastanawiać się, czy ich związek nie dobiegł końca.
Wszystko zaczęło się od krótkiej wypowiedzi raperki, która pojawiła się w rozmowie opublikowanej w mediach społecznościowych.
Young Leosia i Kacper Błoński – jedna z najgłośniejszych par internetu
Związek Young Leosi i Kacpra Błońskiego od dawna budzi ogromne zainteresowanie fanów. Ona jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia w Polsce, a on od lat należy do grona najpopularniejszych influencerów w kraju.
Para często pojawiała się razem w mediach społecznościowych, na wydarzeniach branżowych oraz w materiałach publikowanych na YouTube czy TikToku. Nic więc dziwnego, że każda informacja dotycząca ich relacji szybko przyciąga uwagę internautów.
Wywiad, który wywołał spekulacje
Wątpliwości pojawiły się po rozmowie z raperką przeprowadzonej przez Jozrap. W trakcie wywiadu padło pytanie dotyczące jej relacji z Kacprem Błońskim.
„Jak wygląda twoja sytuacja z Kacprem?”
Odpowiedź artystki była bardzo krótka i powściągliwa:
„No, na razie ciężko mi się o tym mówi, więc tak o”.
Ta wypowiedź natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród fanów. W komentarzach zaczęły pojawiać się pytania o to, czy para wciąż jest razem.
Internauci podejrzewają rozstanie
Po publikacji wywiadu w mediach społecznościowych ruszyła lawina spekulacji. Wielu internautów zaczęło zastanawiać się, czy tajemnicza odpowiedź Young Leosi oznacza koniec jej relacji z influencerem.
Według nieoficjalnych informacji pojawiających się w mediach plotkarskich, para może nie być już razem. Na razie jednak żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień.