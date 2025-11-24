Czy Skolim jest homofobem? Celebryta odpowiada

Skolim, postanowił odnieść się do plotek, które w ostatnim czasie pojawiły się w sieci, sugerujących, że jest homofobem. W nowym wywiadzie dla Pomponika, artysta stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom i podkreślił, że ocenia ludzi wyłącznie przez pryzmat ich zachowania.

Kariera Skolima – od seriali po disco polo

Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, swoją medialną karierę rozpoczął od ról w popularnych serialach, takich jak „Barwy szczęścia”. To jednak muzyka disco polo przyniosła mu największą rozpoznawalność. Obecnie jego nowe utwory regularnie podbijają listy przebojów i są nucone na licznych imprezach.

Artysta aktywnie wykorzystuje swoją popularność, często grając po kilka koncertów dziennie. Znany jest również z tego, że w swoich wypowiedziach nie unika kontrowersji i mówi otwarcie, co myśli.

Skolim odpiera zarzuty o homofobię

Plotki o rzekomej homofobii Skolima wywołały spore emocje w sieci. W rozmowie z Pomponikiem muzyk stanowczo je zdementował, wskazując, że wartości człowieka nie można mierzyć jego preferencjami seksualnymi.

„Myślę, że jest to absurdalne, to co teraz powiedziałeś. Ja jestem po to, żeby do ludzi z sercem wychodzić. Jak ja mógłbym kogoś oceniać przez pryzmat tego, co dana osoba lubi/czym żyje? Tylko zachowanie człowieka jest w stanie być czynnikiem, który podbija jego wartość albo tę wartość obniża. A to, jak wyglądasz i co robisz w łóżku…” – powiedział Skolim w wywiadzie.

Artysta jasno dał do zrozumienia, że w jego ocenie ludzi liczą się przede wszystkim czyny i postawa, a nie życie prywatne czy preferencje seksualne.