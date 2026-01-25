CGM

Córka Dave’a Grohla podpisała kontrakt płytowy. Violet Grohl rozpoczyna nowy etap kariery

19-letnia córka lidera Foo Fighters oficjalnie wkroczyła na zawodową scenę muzyczną

2026.01.25

Violet Grohl, 19-letnia córka lidera Foo Fighters Dave’a Grohla i jego żony Jordyn Blum, oficjalnie wkroczyła na zawodową scenę muzyczną. Młoda artystka podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Republic Records, działającą poprzez jej własny imprint – Auroura Records. To ważny krok w karierze artystki, która od kilku lat konsekwentnie buduje swoją tożsamość muzyczną.

Republic Records stawia na Violet Grohl

Przedstawiciele Republic Records nie kryją entuzjazmu wobec nowej artystki w katalogu wytwórni. Kristina Grossmann, SVP ds. A&R i operacji w Republic Records, podkreśliła wyjątkowość Violet już od pierwszego spotkania.

– Od momentu, gdy poznaliśmy Violet, było jasne, że reprezentuje kolejne pokolenie artystów. Jej muzyka jest bezpośrednia i świadoma, a głos niesie w sobie rzadką dwoistość. Jest bezkompromisowo cool i stanowi odważny, kobiecy głos – powiedziała Grossmann.

Z kolei David Wolter, EVP i szef A&R w Republic Records, zwrócił uwagę na dojrzałość artystyczną młodej wokalistki.

– Violet łączy w sobie wyjątkową perspektywę, artyzm i ogromny szacunek do rzemiosła. Rozumie historię muzyki, ale jednocześnie pcha ją do przodu. Ona jest przyszłością – dodał.

Nowy singiel Violet Grohl hołdem dla Davida Lyncha

Niedawno Violet Grohl zaprezentowała swój trzeci singiel „What’s Heaven Without You”, który stanowi hołd dla zmarłego Davida Lyncha – wybitnego reżysera i artysty wizualnego. Utwór spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno fanów młodej wokalistki, jak i środowiska muzycznego.

Piosenka powstała we współpracy z producentem Justinem Raisenem oraz Persią Numan, córką legendarnego muzyka Gary’ego Numana. To połączenie artystycznych światów młodego pokolenia z wyraźnym ukłonem w stronę ikon kultury.

Emocjonalne kulisy powstania utworu

Violet Grohl w osobistym komentarzu zdradziła, że praca nad utworem miała dla niej szczególne znaczenie emocjonalne.

– Ta piosenka została napisana ku pamięci Davida Lyncha razem z dwójką moich ulubionych współpracowników – Persią Numan i Justinem Raisenem. Kilka dni po chaosie i zniszczeniach spowodowanych pożarami w Los Angeles spotkaliśmy się, pełni smutku i żalu, i pozwoliliśmy tym emocjom wylać się w muzyce – wyznała artystka.

Dodała również, że ma nadzieję, iż słuchacze odnajdą w utworze własne emocje i refleksje.

– Wpływ, jaki David Lynch wywarł na sztukę, jest prawdziwie magiczny. Bardzo za nim tęsknimy – podsumowała.

Muzyczna przyszłość pod znakiem wielkich oczekiwań

Podpisanie kontraktu z Republic Records oraz ciepłe przyjęcie dotychczasowych singli sugerują, że Violet Grohl może stać się jedną z najciekawszych debiutantek nadchodzących lat. Choć nazwisko Grohl z pewnością przyciąga uwagę, artystka konsekwentnie udowadnia, że broni się talentem, wrażliwością i własną wizją artystyczną.

