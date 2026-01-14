CGM

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja"

„Czas na zmiany”

2026.01.14

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja"

Tegoroczny, jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Wiedniu, już teraz budzi ogromne emocje. Tym razem nie tylko z powodu politycznych kontrowersji i bojkotu konkursu, ale również decyzji jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii wydarzenia. Conchita Wurst, zwyciężczyni Eurowizji z 2014 roku, ogłosiła, że wycofuje się z działalności związanej z konkursem.

Burzliwa atmosfera wokół Eurowizji 2026

Tegoroczna edycja Eurowizji stoi pod znakiem protestów wobec udziału Izraela. Swój udział wycofały już m.in. Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Krytyczne głosy płyną również ze strony artystów związanych z konkursem. Nemo, zwycięzca Eurowizji 2024 ze Szwajcarii, zapowiedzieli nawet odesłanie swojej statuetki.

W tym kontekście decyzja Conchity Wurst tylko podsyciła emocje wokół wydarzenia.

„Czas na zmiany” – oświadczenie Conchity Wurst

Conchita Wurst, czyli austriacki artysta Thomas Neuwirth, opublikowała w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie, w którym podkreśliła, że Eurowizja miała ogromny wpływ na jej życie i karierę.

– Konkurs Piosenki Eurowizji był moim domem i sceną, za którą jestem niezwykle wdzięczna. Ale jedyną stałą w życiu artysty jest zmiana. Dlatego wycofuję się z działalności w kontekście Eurowizji i chcę skupić się na indywidualnych projektach – napisała.

Artystka zaznaczyła również, że jest to „bardzo osobista decyzja”, której nie zamierza szerzej komentować.

Ikona Eurowizji i drag queen

Conchita Wurst zapisała się w historii konkursu, wygrywając Eurowizję w 2014 roku w Kopenhadze z utworem „Rise Like a Phoenix”. Jej charakterystyczny wizerunek drag queen z brodą stał się symbolem wolności artystycznej i akceptacji.

Choć w 2017 roku Thomas Neuwirth zapowiadał „uśmiercenie” postaci Conchity, szybko zmienił zdanie, a artystka powróciła na scenę. W 2019 roku wydała album „Truth Over Magnitude”, promowany singlami „Trash All the Glam”, „Hit Me”, „See Me Now” i „To the Beat”.

Działalność po Eurowizji

W ostatnich latach Conchita Wurst pojawiała się w wielu projektach telewizyjnych i muzycznych. Wystąpiła m.in. w filmie „Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga”, była jurorką programu „Queen of Drags” razem z Heidi Klum i Billem Kaulitzem z zespołu Tokio Hotel, a także gościła w finale Eurowizji 2024, wykonując „Waterloo” zespołu ABBA wspólnie z Carolą i Charlotte Perrelli.

W 2025 roku towarzyszyła również austriackiej delegacji podczas zwycięstwa wokalisty JJ w Bazylei.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Conchita Wurst (@conchitawurst)

