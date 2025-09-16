Szukaj
Clipse przeszli do historii jako pierwsi raperzy, którzy wystąpili w Watykanie

Historyczny występ duetu na Placu Świętego Piotra

2025.09.16

Clipse przeszli do historii jako pierwsi raperzy, którzy wystąpili w Watykanie

foto: mat. pras.

Duet rapowy Clipse, tworzony przez Pusha T i Malice’a, zapisał się w historii muzyki, zostając pierwszym zespołem hip-hopowym, który wystąpił w Watykanie. Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 13 września 2025 roku, podczas koncertu „Grace For The World” zorganizowanego przez Pharrella Williamsa.

John Legend i gospelowy chór Voices of Fire na scenie

Podczas wyjątkowego występu na Placu Świętego Piotra Clipse zaprezentowali utwór „The Birds Don’t Sing” z ich najnowszego albumu „Let God Sort Em Out”, wydanego w lipcu 2025 roku. Na scenie towarzyszyli im John Legend oraz gospelowy chór Voices of Fire, którzy również brali udział w nagraniu studyjnej wersji tego utworu.

Utwór pełen emocji i hołd dla rodziców

„The Birds Don’t Sing” to poruszająca kompozycja współtworzona przez Pharrella Williamsa i Stevie’ego Wondera. Tekst utworu opowiada o trudnych doświadczeniach związanych ze śmiercią rodziców Pusha T i Malice. Występ w Watykanie, obejrzany przez ponad 250 tysięcy osób, stał się nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale i duchowym przeżyciem.

Clipse – powrót po latach

Po rozstaniu w 2010 roku, bracia wielokrotnie spotykali się na scenie, by ostatecznie powrócić na stałe w 2023 roku. W 2025 roku wydali swój pierwszy od 16 lat album studyjny.

 

