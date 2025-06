Clipse promują pierwszy album od 16 lat nowym klipem

fot. Marcin Bąkiewicz / mfk.com.pl

Fani Clipse czekali na ten moment od dawna. Już pół roku temu Pusha T i No Malice zapowiedzieli, że w 2025 r. ukaże się ich nowa płyta. Zapowiadany na 11 lipca album „Let God Sort Em Out” będzie pierwszym krążkiem duetu od czasu wydania w 2009 r. „Til the Casket Drops”.

Roc Nation zamiast Def Jamu

Wydawnictwo pierwotnie miało się ukazać w barwach Def Jamu, ale pod wpływem nacisków wytwórni raperzy zrezygnowali ze współpracy. Będącemu częścią Universal Music Group nie podobało się zaproszenie na płytę Kendricka Lamara. UMG próbuje udowodnić przed sądem, że nie faworyzuje i nigdy nie faworyzowało K.Dota kosztem Drake’a, dlatego ta współpraca była wytwórni nie na rękę. Pusha T zdradził, że label najpierw naciskał na to, by Kendrick zmienił swoją zwrotkę (mimo iż nie było w niej odniesień do konfliktu z Drizzym), a potem sugerowali, by w ogóle usunąć ją z płyty. Zamiast tego Pushaty i No Malice usunęli siebie z szeregów Def Jamu.

Duet nie szukał długo nowego partnera. Clipse podpisali umowę dystrybucyjną z Roc Nation Jaya-Z i to właśnie Hov pomoże płycie dotrzeć do odbiorców.

Pierwszym singlem promującym „Let God Sort Em Out” jest „Ace Trumpets”. Singiel trafił do serwisów streamingowych przed kilkoma dniami, dziś artyści podbili go, publikując tekstowe wideo.