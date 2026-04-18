Cleo wspomina Eurowizję: „Ugięły mi się nogi!”. Wokalistka wraca do emocji sprzed lat

The Voice Kids 9 Bitwy Druzyna Cleo 18.09.2025 Bitwa Nokaut trenerzy i prowadzacy pozowane

Cleo, obecnie jedna z trenerek programu „The Voice Kids”, wróciła wspomnieniami do swojego występu na Eurowizji 2014 w Kopenhadze. Artystka przyznała, że moment wejścia na jedną z największych scen muzycznych świata był dla niej ogromnym przeżyciem, które na długo zapadło jej w pamięć.

Eurowizja 2014 – stres, który zaskoczył Cleo

W rozmowie nagranej podczas pracy na planie „The Voice Kids”, Cleo opowiedziała o kulisach swojego występu sprzed lat. Jak zdradziła, skala wydarzenia i świadomość ogromnej publiczności dotarły do niej dosłownie chwilę przed wejściem na scenę.

„Jeżeli chodzi o Eurowizję, to było chyba największe przeżycie dla mnie. Najwięcej emocji. O ilości ludzi (ponad 250 milionów widzów przed telewizorami) dowiedziałam się dwie minuty przed samym wejściem. Ugięły mi się nogi, autentycznie!” – wspomina Cleo.

Polskie flagi w tłumie dodały jej siły

Wokalistka podkreśla, że w trudnym momencie ogromnym wsparciem okazali się fani zgromadzeni na widowni. Widok biało-czerwonych flag miał pomóc jej opanować stres i wejść na scenę z większą pewnością siebie.

„Wiesz co mi pomogło? W oddali polskie flagi. Jakoś tak poczułam, że nie jestem sama tam. I od razu to mi dodało skrzydeł i się wzruszyłam… To była jedna z piękniejszych chwil!” – dodała artystka.

Eurowizja, która zmieniła jej karierę

Występ w Kopenhadze okazał się jednym z przełomowych momentów w karierze Cleo. Po Eurowizji jej popularność znacząco wzrosła, a kolejne projekty ugruntowały jej pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Obecnie artystka aktywnie uczestniczy w programie „The Voice Kids”, gdzie wspiera młodych wykonawców w drodze do muzycznej kariery.

Eurowizyjne emocje nadal żywe

Wspomnienia Cleo pojawiają się w wyjątkowym momencie – tuż przed kolejną edycją Eurowizji, w której Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska z utworem „Pray”.

Historia wokalistki pokazuje, jak wielkim wyzwaniem i emocjonalnym doświadczeniem pozostaje występ na eurowizyjnej scenie, nawet wiele lat po zejściu z niej.