Cleo odpowiada na słowa Kayah o Viki Gabor. „Nie narzucajmy jej cudzej drogi”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wypowiedź Kayah na temat kariery Viki Gabor wywołała gorącą dyskusję w polskim świecie muzyki. Ikona sceny żałowała, że młoda wokalistka „nie rozwija skrzydeł”. Głos w sprawie zabrała Cleo, która sama mierzyła się z podobną krytyką i wprost zaapelowała o większą cierpliwość wobec artystki.

Kayah o Viki Gabor: „Potencjał niewykorzystany”

Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, od kilku lat buduje swoją karierę i ma na koncie m.in. duet z Kayah w utworze „Ramię w ramię”. Mimo tego, sama Kayah wyraziła rozczarowanie kierunkiem, w którym zmierza rozwój młodej wokalistki.

– „Ja jej zawsze gratulowałam wielkiego talentu, tam jest ogromny potencjał. Ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany. Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej (…). Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą” – powiedziała w rozmowie z Radiem Eska.

Choć jej słowa były pełne sympatii, zostały odebrane przez wielu jako krytyka i wzbudziły szeroką debatę o tym, jak powinno wyglądać prowadzenie kariery młodych gwiazd.

Cleo: „Pozwólmy jej szukać własnego brzmienia”

W obronie Viki stanęła Cleo, trenerka w programie „The Voice Kids”. Wokalistka przypomniała, że artystyczne dojrzewanie to długi proces, którego nie da się przyspieszyć.

– „Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi mówił, jak mam się zachowywać. Jeżeli komuś nie pasuje, to proszę bardzo – macie innych artystów. Nie narzucajmy też Viki czegoś innego, jeżeli ona tak to teraz, w tym momencie czuje. Może za pięć lat poczuje inaczej? Dajmy się jej rozwijać” – podkreśliła w rozmowie z ESKA.pl.

Cleo o sobie: „Nie da się zadowolić wszystkich”

Autorka hitów „My Słowianie” i „Dom” przyznała, że sama wielokrotnie słyszała, iż nie wykorzystuje w pełni swojego głosu i powinna pójść w stronę gospel czy soulu.

– „Pochodzę z tej sfery muzyki gospel, muzyki soulowej (…). Działam sobie na razie tak, a może za 5-10 lat stworzę album soulowy? Nie wiadomo. Idę swoim tempem i nie zastanawiam się. Nie jestem w stanie zadowolić wszystkich, tak samo Viki. Dajmy twórcom robić swoje i tyle” – powiedziała.

Trudny start w młodym wieku

Eksperci zauważają, że podobna presja towarzyszyła także innym młodym artystkom – Roksanie Węgiel czy Sarze James. Wczesny sukces bywa dla nastolatków obciążeniem, bo tworzy nierealistyczne oczekiwania ze strony publiczności i branży.

Kayah i Cleo patrzą więc na karierę Viki Gabor z dwóch różnych perspektyw – jedna zwraca uwagę na niewykorzystany potencjał, druga apeluje o cierpliwość i swobodę twórczą. Faktem pozostaje jednak, że Viki wciąż należy do najmłodszych artystek w Polsce z imponującym dorobkiem, a jej muzyczna historia dopiero się zaczyna.