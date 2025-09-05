Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

fot. mat. pras.

Ciepłe Brejki znów zaskakują – „Imperium Ludzkości”, trzeci singiel z nadchodzącego albumu, to podróż w najciemniejsze zakamarki nocy i galaktyki. Mroczny, pulsujący drum’n’bass, klimat rodem z „Diuny” i „Warhammera 40 000”, a do tego hipnotyczny teledysk.

Klip autorstwa Natalii Sroki, z efektami Damiana Książka i rzeźbioną maską od Marianny Andrzejewskiej, przenosi nas do kosmicznej meliny, gdzie rozgrywa się upadek, ekstaza i taniec na cześć wielkiego robala imperatora.

Może i Brejki są ciepłe, ale ta podróż – zdecydowanie nie. Klip już dostępny na YouTube.