Szukaj
CGM

Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

Space rap? Opera? Cokolwiek. Klip już dostępny.

2025.09.05

opublikował:

Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

fot. mat. pras.

Ciepłe Brejki znów zaskakują – „Imperium Ludzkości”, trzeci singiel z nadchodzącego albumu, to podróż w najciemniejsze zakamarki nocy i galaktyki. Mroczny, pulsujący drum’n’bass, klimat rodem z „Diuny” i „Warhammera 40 000”, a do tego hipnotyczny teledysk.

Klip autorstwa Natalii Sroki, z efektami Damiana Książka i rzeźbioną maską od Marianny Andrzejewskiej, przenosi nas do kosmicznej meliny, gdzie rozgrywa się upadek, ekstaza i taniec na cześć wielkiego robala imperatora.

Może i Brejki są ciepłe, ale ta podróż – zdecydowanie nie. Klip już dostępny na YouTube.

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”
NEWS

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”
NEWS

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”
NEWS

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Polecane

CGM
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wiemy, kto wygrał pierwszy odcinek

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wie ...

Uczestnicy wcielili się m.in. w Kayah, Whitney Houston i Gabriela Fleszara.

3 minuty temu

CGM
Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Raper zdradza, co z jego planowaną na ten rok muzyką.

2 godziny temu

CGM
Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej EP-ki

Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej E ...

"Chcieli wrzucić mnie na minę, bo byłem dla nich za głośny".

3 godziny temu

CGM
KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

Raper chwali się zagranicznymi zdobyczami.

3 godziny temu

CGM
Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celine Dion na Eurowizji

Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celi ...

Na jaw wyszły niepokojące wieści.

5 godzin temu

CGM
Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Impreza odbędzie się w Spodku. "Bądźcie z nami, będziemy wspominać legendę".

8 godzin temu