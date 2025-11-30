CGM

Christina Aguilera z magiczną świąteczną niespodzianką prosto z Paryża

Film „Christmas in Paris” i nowy singiel „My Favorite Things”

2025.11.30

Christina Aguilera z magiczną świąteczną niespodzianką prosto z Paryża

Christina Aguilera wchodzi w świąteczny sezon z przytupem, prezentując fanom wyjątkowy projekt – koncertowy film „Christina Aguilera: Christmas in Paris”, którego premierę zaplanowano na 14 i 21 grudnia w amerykańskich kinach. Całość zapowiada nowa wersja klasycznego utworu „My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)”, nagrana na tle jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli świata.

Świąteczna magia w paryskim wydaniu

Film „Christmas in Paris” to nie tylko koncert – to pełnoprawne, filmowe doświadczenie, które łączy muzykę, sztukę i świąteczną atmosferę w jednym wyjątkowym widowisku. Projekt powstał z okazji 25-lecia kultowego albumu „My Kind of Christmas”, który od 1999 roku pozostaje jednym z najważniejszych świątecznych projektów w popkulturze.

Aguilera podkreśla, że Paryż idealnie oddaje emocjonalny ton jubileuszowego projektu:

„Kiedy magia świąt spotyka magię Paryża… dzieje się coś naprawdę niezwykłego.”

Jej wypowiedź doskonale odzwierciedla charakter całego przedsięwzięcia – pełnego blasku, nostalgii i artystycznej wrażliwości.

„My Favorite Things” – świąteczny klasyk w paryskiej odsłonie

Singiel „My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)” to pierwsza zapowiedź filmowego koncertu. Christina Aguilera prezentuje w nim pełnię swoich możliwości wokalnych, łącząc elegancką aranżację z energią świątecznej klasyki. Wokalistka ponownie udowadnia, że w muzyce bożonarodzeniowej czuje się jak nikt inny – bez wysiłku tworząc brzmienie podniosłe, emocjonalne i pełne klasy.

Nowa wersja utworu została zarejestrowana na tarasie Musée du Quai Branly, gdzie tuż za artystką widać Wieżę Eiffla rozświetloną niczym gigantyczna choinka. To jedna z najbardziej efektownych scenerii, jakie Aguilera wykorzystała w swojej karierze.

Koncertowy film jako hołd dla kariery i nowy etap twórczy

Za reżyserię filmu odpowiada Sam Wrench, laureat nagrody Emmy i twórca koncertowych produkcji największych gwiazd światowej sceny. Film prezentuje Aguilerę występującą dla kameralnej widowni złożonej z 250 wyselekcjonowanych gości.

Podczas koncertu Christina wykonuje:

  • nowe aranżacje świątecznych klasyków,

  • materiał z albumu „My Kind of Christmas”,

  • swoje największe hity w zupełnie nowych odsłonach.

Całość uzupełniają paryskie filmowe przerywniki symbolizujące miłość, macierzyństwo, odrodzenie i artystyczną ewolucję, które mocno towarzyszyły Aguilerze na przestrzeni jej kariery.

W filmie znalazła się także sekwencja nakręcona w kultowym Crazy Horse, gdzie artystka prezentuje kabaretową, zmysłową odsłonę swoich utworów, nawiązując do paryskiej tradycji sztuki scenicznej.

Christina Aguilera – niezmiennie ikona wokalu i popkultury

Christina Aguilera to jedna z najbardziej utytułowanych wokalistek na świecie. Na jej imponujący dorobek składają się:

  • niemal 100 milionów sprzedanych płyt,

  • pięć singli numer jeden na Billboard Hot 100,

  • siedem nagród GRAMMY, w tym dwie Latin GRAMMY,

  • liczne wyróżnienia za wpływ na kulturę i rozwój muzyki pop.

Jej ostatnia nagroda – Latin GRAMMY 2022 za najlepszy tradycyjny album pop – potwierdza, że Aguilera pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i wszechstronnych artystek swojego pokolenia.

Współpraca największych światowych wytwórni

Projekt „Christmas in Paris” to efekt współpracy Aguilery z:

  • 5020 Records

  • Fathom Entertainment

  • Vertigo Live Productions

  • Roc Nation

Połączenie tak silnych marek gwarantuje wysoką jakość zarówno muzyczną, jak i wizualną – a sam film zapowiadany jest jako jeden z najważniejszych świątecznych projektów tego roku.

